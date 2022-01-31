33-летняя артистка долгое время скрывала особое состояние, судя по большому округлому животу. Вероятно, она находится на втором триместре беременности. Свое особое состояние и Рири продемонстрировала на стильной фотосессии в Харлеме, Нью-Йорк.

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Рианна и A$AP Rocky ждут первенца / Фото из социальных сетей

На снимках счастливая пара держится за руки и романтично смотрит друг на друга. Для фото A$AP Rocky надел черные кожаные брюки, белый свитшот, джинсовую куртку и черную шапку, в то время как Рианна очаровала фанов широкими голубыми штанами с разрезами и длинной розовой курткой на пуговицах, которую расшпилила в зоне живота. Особым акцентом образа стали длинные подвески на шее, которые достигали ее таза.

Рианна беременна / Фото из социальных сетей

СМИ и социальные сети "взорвались" фотографиями пары, правда сами будущие родители в сети еще ничего не публиковали.

Что известно о романе пары