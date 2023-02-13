Хорватию на Евровидении-2023 представит группа Let 3: почему их песня напоминает насмешки над Путиным

Хорватию на Евровидении-2023 представит группа Let 3, которая известна своими провокационными текстами. В этой песне они поют о "маленьком недоумке-психопате", а один из исполнителей вынес на сцену муляжи ракет.

Группа Let 3 была основана более 35 лет назад – в далеком 1987-м. Артистов знают из-за их провокационных текстов и неожиданных выступлений.

К теме Второй раз вернется на сцену: назвали певца, который представит Италию на Евровидении 2023

На международном конкурсе Евровидения-2023 Хорватию будет представлять группа Let 3 с песней Mama ŠČ ("Мама ШЧ"). В состав группы входит пять участников – Дамир Мартынович (бас-гитара, вокал), Зоран Проданович (вокал), Иван Бойчич (ударные), Дражен Бальяк (гитара, мандолина), Матей Зек (гитара).

Почему песня группы Let 3 напоминает насмешку над Путиным

Как пишет BBC Украина, в песне есть куплет, в котором поют: "Мама целовала придурка, этого маленького психопата, гнусного маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну".

Некоторые фаны "Евровидения" интерпретировали эти слова как вероятную критику президента-диктатора Владимира Путина и полномасштабное вторжение России в Украину. Хотя сами музыканты пока не комментировали послание своей композиции.

Добавим, что участники группы выступали на сцене в красочных костюмах, напоминающих офицерские мундиры, а один из них вынес на сцену муляжи ракет.

Некоторые пользователи в соцсетях выражают восторг. "Эта абсолютно хаотична песня, которая смеется над Путиным и над Лукашенком. Мне нравится", – пишет пользователь твиттера.

Выступление группы Let 3, представляющих Хорватию на Евровидении-2023: видео



Сами музыканты подчеркнули, что "наконец-то будут представлять страну на Евровидении как современную, ведь раньше Хорватию множество раз интерпретировали как небрежное диско, танцы и прочее на уровне".

К слову, до Евровидения-2023 осталось несколько месяцев. Хотя еще не все страны определились с представителями, букмекеры уже делают прогнозы относительно победителя. Сейчас первое место прочат снова Украина и – группы TVORCHI, их шансы на лидерство – 33,33%. Следом за ними следуют представители Швеции и Норвегии.

Известны первые представители стран на Евровидении-2023