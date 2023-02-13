Страны-участники Евровидения в 2023 году еще определяются со своими представителями. К примеру, на днях победителя отбора представила Италия. Букмекерская контора Smarkets уже делает первые прогнозы по поводу лидеров международного конкурса в этом году.
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Евровидение-2023: прогнозы букмекеров
Первое место букмекеры прочат снова Украине – группе TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel. По мнению конторы, их шансы на лидерство – 33,33%. Следом за ними с соответствующими процентами располагаются следующие страны:
- Швеция – 13,16%,
- Норвегия – 11,36%,
- Финляндия – 8,33%
- Великобритания – 4,55%.
Какие шансы у стран-участниц на победу / Скриншот с сайта
Но следует помнить, что далеко не все страны определились с представителями. Поэтому список лидеров может изменяться до финального дня.
Первые известные представители стран
- Италию представит певец Марко Менгони с песней Due vite. Интересно, что 10 лет назад он уже выступал на сцене Евровидения и занял 7 место.
- Словения своим представителем выбрала молодая и энергичная группа Joker Out с треком Carpe diem. Больше об участниках группы можно узнать в интервью, которое дал коллектив 24 Канала.
- От Чехии в Ливерпуль поедет группа VESNA с песней My sister's crown, которая будет звучать на нескольких языках – английском, чешском, болгарском, а припев – на украинском. Однако в сети до сих пор продолжаются споры, действительно ли это поддержка для Украины, а не распространение вредных нарративов о братстве.