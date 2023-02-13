Страны-участники Евровидения в 2023 году еще определяются со своими представителями. К примеру, на днях победителя отбора представила Италия. Букмекерская контора Smarkets уже делает первые прогнозы по поводу лидеров международного конкурса в этом году.

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Евровидение-2023: прогнозы букмекеров

Первое место букмекеры прочат снова Украине – группе TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel. По мнению конторы, их шансы на лидерство – 33,33%. Следом за ними с соответствующими процентами располагаются следующие страны:

Швеция – 13,16%,

Норвегия – 11,36%,

Финляндия – 8,33%

Великобритания – 4,55%.



Какие шансы у стран-участниц на победу / Скриншот с сайта

Но следует помнить, что далеко не все страны определились с представителями. Поэтому список лидеров может изменяться до финального дня.

Первые известные представители стран