С 7 выпуске романтического шоу "Холостяк" Михаил Заливако и Розали писали "Сказку о Розали", где рассказывали об истории участницы и ее встрече с главным героем проекта.

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Мультик "о Розали"

Уже в 11 выпуске пара решила экранизировать сказку и превратить ее в мультик. Перед знакомством Розали с родителями Михаила влюбленные отправились в мультипликационную студию.

Там они нарисовали главных героев и несколько сцен из сказки, которую придумали раньше. Впоследствии Розали и Михаил отправились на звукозапись и озвучили трогательный мультфильм. Видео показали в инстаграме проекта.

Отметим, что когда пара рисовала героев и кадры мультика, они много смеялись и обнимались, поэтому стали значительно ближе. Розали даже призналась, что почувствовала состояние влюбленности.

Финал "Холостяка"

В эту пятницу, 21 мая, Михаил Заливако сделает один из важнейших выборов в своей жизни и назовет свою избранницу, с которой продолжит отношения после завершения проекта.

Стоит заметить, что на этот раз финалисток будет 3, ведь "Холостяк" вернул Юлю после ее письма. Анна Богдан уже высказалась относительно неожиданного возвращения. Итак, за сердце Михаила в любви в 12, финальном, выпуске будут бороться: