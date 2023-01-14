Романтическое реалити-шоу "Холостяк" 12-й сезон подошел к концу. В финале проекта Алекс Топольский избрал ту, с которой готов продолжить строить личную жизнь.
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Победительницей 12 сезона шоу стала Екатерина Лозовицкая. В сети уже активно обсуждают, действительно ли она заслуживала быть избранницей бизнесмена Алекса Топольского.
Свой комментарий оставила и "Холостячка" Злата Огневич: "Любовь побеждает. Волшебная история".
Победительница проекта / Фото с инстаграма шоу
Как в сети реагируют на финал
Как обычно, зрители романтического проекта поделились в своих мыслях. Есть те, кто считает Катю достойной девушкой и хорошей парой Алексу.
- "Впервые за 12 лет избрали ту, за которую я болела";
- "Катя – One Love";
- "Катя – правильный выбор";
- "Да! Ура. Оказалось, что он умный человек";
- "Ума хватило, респект. Жаль, если уже не вместе";
- "Ура, лучший выбор";
- "Прекрасная, нежная, очаровательная девушка в этом сезоне "Холостяк" останется Катя".
Есть такие пользователи сети, критикующие Алекса:
- "Катя лучшая и достойная участница проекта, только заслуживает гораздо лучшего мужчины, чем Алекс. В этом сезоне по моему мнению холостяк – это клоун";
- "Я, конечно, рада за нее, но он не достоин ее",
- "Перецеловался со всеми и сделал выбор, клоун".
Другие высказывают свое мнение по поводу Саши Мудрой, которая неоднозначно высказалась о том, что ее не выбрал Топольский в финале.
- "Вот Саша в машине и показала себя. Стерва еще та. Сегодня влюблена, завтра не влюблена. Правильно что не выбрал. Потому что на завтра она бы ему сказала "все, не влюблена, чао"";
- "Одно радует, это не Мудрая. К концу проекта она максимально завралась";
- "Ответ Саше конечно топ. Все в ее стиле";
- "Мудрое решение не выбрать Мудрую. Но она и до финала не должна была дойти. Так что, человечки, пусть в вашей жизни будет настоящая любовь, без фальши и постановки";
- "Наконец Сашу спустили в землю",
- "В конце в авто Саша повелась в ответах ровно так же как обращалась с девушками все 12 недель. И чего Алекс упрямо не хотел видеть, пока это не коснулось лично его, вот и полилось говно лопатой".
Также зрители "Холостяка" делятся впечатлениями о 12 сезоне:
- "Лучший сезон, они так хороши, правильный выбор";
- "Наконец-то все закончилось! Правильный выбор сделал";
- "Файно. Только, пожалуй, не вместе".