Год назад на Мадейре "Холостяк" Алекс Топольский выбирал между двумя девушками, которые покорили его сердце с первой вечеринки – Сашей Мудрой и Катей Лозовицкой. В Португалии он якобы прислушивался к своему сердцу, а теперь подключил голову и объяснил свое решение многотысячной публике.

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Почему "Холостяк" выбрал Катю, а не Сашу

Выяснилось, что у Алекса Топольского были девушки, похожие на Сашу Мудрую – драйвовые, характерные, вспыльчивые, а с такими, как Катя, он никогда не встречался. Она якобы больше подходит для создания семьи, о которой он так редко заикался на проекте.

У меня были такие отношения, где девушка была сплошным приключением, где дух авантюризма был почти каждый день. Где действительно пылала страсть. Но у меня не было отношений, где чувства создаются и развиваются на основе семейных ценностей. Где я знаю, что дома меня ждут, поддерживают, где есть доверие, любовь, настоящие чувства. И мне показалось, что Катя к такому больше склонна и готова,

– объяснил Алекс Топольский.

Интересно, что на финальный выбор "Холостяка" повлияли еще и слова мамы Натальи Владимировны, которой на знакомстве Катя понравилась больше.

"Конечно, я прислушивался к словам мамы. Для меня было важно ее мнение. Она всегда со мной честна, говорит от сердца, ничего не скрывая. И я очень благодарен, что она была со мной рядом в такой важный момент", – добавил главный герой.

"Холостяк" Алекс Топольский с победительницей Катей / Фото с его инстаграм-сторис

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Напомним, накануне финала Алекс Топольский почему-то сравнил девушек с яхтами. Сашу – с той, которую "носило в разные стороны, в которой была дикость, жажда приключений, которая принадлежит природе и стихии". В то время как Катю – с яхтой, которая "никуда не рвалась, была в умиротворении и покое".

Так "Холостяк" намекал, что делал выбор между спонтанностью и спокойствием, страстью и глубиной, вечной молодостью и прекрасной мамой. В результате он выбрал второе.