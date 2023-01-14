Три месяца Украина наблюдала за тем, как в 12 сезоне "Холостяка" ищет любовь бизнесмен Алекс Топольский. 13 января стало известно, что избранницей мужчины стала 25-летняя Катя Лозовицкая.

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В финале соперницей Кати была Саша Мудрая, с которой у Алекса с начала проекта были особые отношения. Саша призналась Топольскому в любви, их история развивалась очень быстро и страстно, девушка была уверена, что именно она станет той, с кем "Холостяк" будет строить отношения вне камер. Но случилось не так, как думалось.

Реакция Саши Мудрой на выбор Топольского

После финала на личной инстаграм-странице, которая является частной, Саша опубликовала лаконичный пост, в которой поблагодарила зрителей за любовь и поддержку. Мудрая разочарована выбором Алекса, но не сомневается, что у нее будет светлое будущее.

Не думала, что после всего, что было между нами, особенно в последние дни, он сможет так ошибиться и отпустить меня. Досадно, что человек так и не смог меня понять, даже после того, как я открыла свою душу,

– написала Саша.



Саша Мудра о выборе Топольского в финале "Холостяка-12" / Скриншот из инстаграмма девушки

В комментариях поклонники Саши выражают свою поддержку.

"Хорошо, что не выбрал! Ты найдешь своего мужчину!"

"Все правильно сказала, браво! С такими так и надо. Красотка!"

"Как по мне, ты самая лучшая! Как бы то ни было, ты достойна лучшего, чем Алекс!"

"Ты достойна лучшего! Смотрела финал и плакала, знала, что проект, но все равно. Выиграла та бобриха Катя, ну и пусть. Желаю быть счастливой, Саша Мудрая! Ты звезда этого проекта!"

"Очень достойно показала себя во время церемонии и красиво ушла. Умничка!"

Комментарии под постом Саши Мудрой / Скриншот из инстаграмма девушки

Однако есть и те, кто оставляет негативные комментарии по адресу девушки. Многим зрителям не понравились слова мудрой после прощания с Алексом. А автомобили девушка сказала, что не разочарована его выбором, а признание в любви ничего не значит.

"Ужас. Полное разочарование. Лицемерие. Игра на камеру. Алекс сделал правильный выбор".

"Комментарий в машине – просто ужас, позор".

"В конце показала настоящее лицо".

"Омерзительное поведение в конце!"

"Ура" Наконец-то он хоть что-то правильно сделал".

Комментарии под постом Саши Мудрой / Скриншот из инстаграмма девушки