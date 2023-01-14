Три месяца Украина наблюдала за тем, как в 12 сезоне "Холостяка" ищет любовь бизнесмен Алекс Топольский. 13 января стало известно, что избранницей мужчины стала 25-летняя Катя Лозовицкая.
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В финале соперницей Кати была Саша Мудрая, с которой у Алекса с начала проекта были особые отношения. Саша призналась Топольскому в любви, их история развивалась очень быстро и страстно, девушка была уверена, что именно она станет той, с кем "Холостяк" будет строить отношения вне камер. Но случилось не так, как думалось.
Реакция Саши Мудрой на выбор Топольского
После финала на личной инстаграм-странице, которая является частной, Саша опубликовала лаконичный пост, в которой поблагодарила зрителей за любовь и поддержку. Мудрая разочарована выбором Алекса, но не сомневается, что у нее будет светлое будущее.
Не думала, что после всего, что было между нами, особенно в последние дни, он сможет так ошибиться и отпустить меня. Досадно, что человек так и не смог меня понять, даже после того, как я открыла свою душу,
– написала Саша.
Саша Мудра о выборе Топольского в финале "Холостяка-12" / Скриншот из инстаграмма девушки
В комментариях поклонники Саши выражают свою поддержку.
- "Хорошо, что не выбрал! Ты найдешь своего мужчину!"
- "Все правильно сказала, браво! С такими так и надо. Красотка!"
- "Как по мне, ты самая лучшая! Как бы то ни было, ты достойна лучшего, чем Алекс!"
- "Ты достойна лучшего! Смотрела финал и плакала, знала, что проект, но все равно. Выиграла та бобриха Катя, ну и пусть. Желаю быть счастливой, Саша Мудрая! Ты звезда этого проекта!"
- "Очень достойно показала себя во время церемонии и красиво ушла. Умничка!"
Комментарии под постом Саши Мудрой / Скриншот из инстаграмма девушки
Однако есть и те, кто оставляет негативные комментарии по адресу девушки. Многим зрителям не понравились слова мудрой после прощания с Алексом. А автомобили девушка сказала, что не разочарована его выбором, а признание в любви ничего не значит.
- "Ужас. Полное разочарование. Лицемерие. Игра на камеру. Алекс сделал правильный выбор".
- "Комментарий в машине – просто ужас, позор".
- "В конце показала настоящее лицо".
- "Омерзительное поведение в конце!"
- "Ура" Наконец-то он хоть что-то правильно сделал".
Комментарии под постом Саши Мудрой / Скриншот из инстаграмма девушки
Большинство зрителей одобряют выбор "Холостяка". Они считают Катю хорошей избранницей. Однако есть много пользователей сети, отмечающих, что Топольский не заслуживает такой девушки. Разные мнения зрителей по поводу финального выбора Алекса мы собрали в материале.