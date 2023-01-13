Победительницей самого романтического реалити-шоу страны "Холостяк" 12 сезон стала модель Катя Лозовицкая, передает 24 канал. Именно она получила кольцо на финальной церемонии на острове Мадейра.

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Кто победил в 12 сезоне проекта "Холостяк"

В финале "Холостяка" оказались две девушки, считавшиеся фаворитками Алекса Топольского с первой вечеринки – Саша Мудрая и Катя Лозовицкая. После двух потрясающих свиданий в Португалии герой сделал самый важный выбор в своей жизни. Он выбрал покой, умиротворение и гармонию. Именно с Катей он был готов строить отношения, когда выключатся камеры, и переезжать в Америку.

Когда я услышал, каким ты видишь наше будущее, увидел твои искренние сомнения и веру в нас. В сердце моем зазвучало твое имя. Катя, я хочу быть с тобой. Ты примешь это кольцо?

– сказал Алекс Топольский в финале.

"Я счастлива. Теперь ты только мой", – отреагировала Катя Лозовицкая.

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Катя Лозовицкая – победительница "Холостяка-12" / Фото СТБ