6 эпизод "Холостяка" завершился громким скандалом между девушками и гневом главного героя. Из-за услышанного Алекс Топольский отменил церемонию роз.

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Участница шоу вступилась за "Холостяка"

Екатерина Лозовицкая прокомментировала последний выпуск шоу. По ее словам, это была самая неожиданная и тяжелая эмоционально церемония роз. Тогда ей впервые было так неприятно и обидно.

Дело было не в комментариях девушек в мою сторону. Я мало с кем близко общалась, поэтому поверхностные мысли и выводы не выбили из колеи. Противной была сама ситуация. Очень стыдно стоять так, в ряд, и выслушивать тонны грязи друг о друге в присутствии мужчины. Это был урок для каждого из нас,

– написала модель.

Катя добавила, что многие говорили сугубо о негативных чертах, болевых точках, а порой высказывали только слухи. Однако больше всего ей было обидно за Алекса, вынужденного слушать споры девушек.

"Я понимала, что для него эта ситуация была очень сложная и непонятная. Кому верить? Кого защищать? Как реагировать? Мы сами поставили его в очень непростое положение. Он, видимо, почувствовал разочарование. Поэтому отменить церемонию роз было самым правильным решением. Меня очень поразила его решительность. Но внутри все сжималось. Честно, хотелось его поддержать. Это все о чем я тогда думала".

Напомним, Алекс Топольский также комментировал несостоявшуюся церемонию роз. Он рассказал, что не знал, кому верить, поэтому не мог сделать выбор.

Кадры из церемонии роз: видео Катерины

Что говорит об их поцелуе

Также Катя вспомнила ее первый поцелуй с Алексом Топольским, который состоялся в 6 выпуске. Она призналась, что знала, что этот момент состоится на свидании.

"По моим ощущениям это как-то было очень логично и очевидно. Мне уже этого хотелось, ему тоже. Я решила, что буду следовать за своими ощущениями и порывами. Да, у нас не было достаточно времени вместе. Да, возможно наша история началась не так, как я себе представляла. Однако, когда зарождаются настоящие симпатия и притяжения, они затмевают все заморочки и обстоятельства. Я позволила себе стать ближе к Алексу и отключить голову. И в том моменте это было волшебно".