На этой неделе он не прощался ни с одной из девушек, но на следующей неделе планирует выяснить все то, что услышал в анонимных комментариях от участниц.
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Напомним, в 6 выпуске девушки записали анонимные мнения друг о друге. Перед церемонией роз вместе с Алексом прослушали все эти сообщения. Положительных комментариев было мало, в основном девушки поливали друг друга грязью. Это очень не понравилось "Холостяку", он был ошеломлен, отменил церемонию роз и покинул девушек.
Почему Алекс Топольский отменил церемонию роз
Анонимные сообщения очень расстроили Алекса. Он не понимал, кому верить, ведь на общении с ним девушки совсем не такие, как о них рассказывали другие. Поэтому на церемонии "Холостяк" не мог сделать выбор.
"Думаю, из того, что показали в выпуске, вы все поняли, что мне стало до ужаса неприятно находиться рядом с девушками, после того, как я услышал, что они друг о друге говорят. Это действительно отвратительно. Здоровая конкуренция – это здорово, в бизнесе она стимулирует прогресс, в жизни она заставляет нас расти как личность и отличие здоровой конкуренции от нездоровой заключается в том, что в здоровой конкуренции мы уважаем своего соперника, но когда кто-то начинает поливать грязью своего конкурента, а он отвечает тем самым – это неправильно", – объяснил Топольский.
Алекс Топольский об отмененной церемонии роз / Скриншот инстаграм-сторис "Холостяка"
На следующей неделе мужчина снова встретится с 8 девушками, чтобы выяснить все. А также теперь на проекте остаются только традиционные красные розы. Участницы больше не будут получать желтые (последний шанс), розовые (хозяйка дома) и белые (желания) розы, как это было в предыдущих выпусках.
- В 5 выпуске 12 сезона "Холостяка" Алекс Топольский собрал участниц на террасе в Дубае и устроил им дебаты. Отстаивая свои позиции, некоторые из них поругались. Однако главный герой заявил, что рассчитывал отнюдь не на такой эффект. Ему было интересно увидеть, насколько они могут себя реализовать, что у них еще есть эмоциональный, кроме одного оттенка, который он видел.
- Также Топольский сконфузился заявлением, сравнив выбывших участниц с умершими. Он якобы отпускал участниц и прокручивал в голове все классные моменты, как тогда, когда кто-то "уходит из этого мира".