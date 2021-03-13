Неделю назад началась новая романтическая история, за которой несколько месяцев подряд будет наблюдать вся страна. В пятницу, 12 марта, состоялся 2 выпуск 11 сезона шоу "Холостяк". Бизнесмен Михаил Заливако устроил первое индивидуальное свидание и два групповых, покорив сердца красавиц. Каким была первая неделя девушек на проект – читайте дальше.

Во время первой вечеринки 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" 31-летний основатель логистической компании Михаил Заливако не попрощался ни с одной из 29 красавиц, позволив девушкам раскрыться больше. Он вручил розы каждой из них, как пропуск в проект, и поселил их в двух домах. О шокирующей реакции участниц на новые правила шоу и первые романтические свидания узнавайте в материале Showbiz 24.

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Заселение девушек в дома

Михаил Заливако расселил девушек в два роскошных трехэтажных дома: один из них расположен на озере, другой – в лесу. Во время заселения красавиц в имение стало известно, что Ксения почувствовала себя плохо на первой вечеринке. Со съемок девушку забрала "скорая". Она была уверена, что поедет домой, однако на следующий день присоединилась к 14 другим участницам в доме на озере.

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Свидание Михаила Заливако с Юлией

На первое индивидуальное свидание "Холостяк" пригласил Юлию, которая появилась на первой вечеринке в костюме зайца. Она поразила бизнесмена своей смелостью и простотой, так как не боялась выглядеть нелепо. В загадочной записке Михаил предупредил девушку, что ей придется поработать за станком, как выяснилось впоследствии – ювелирным. Под домом ее ждал черный лимузин и сладкий презент. Автомобиль доставил красавицу в торговый центр в самом сердце Киева.

Вместе они отправились на шопинг и подобрали девушке изысканный образ – бархатную мини-платье темно-синего цвета с обнаженной спиной, в котором девушка продемонстрировала длинные ножки, и черные туфли на шпильках. После шопинга Михаил Заливако предложил Юлии изготовить кольца с гравировкой: на кольце для мужчины девушка написала "зайка", а он для нее – "похрустим".

Во время романтического ужина Юлия призналась, что до 20 лет ни с кем не встречалась. Как выяснилось, ее воспитывала только мама, поэтому в то время, как сверстницы впервые влюблялись, она добросовестно училась. Общение Михаила с красавицей было непринужденным и откровенным, поэтому он вручил ей первую розу.

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Общение девушек из дома в лесу с Григорием Решетником

В доме в лесу девушек посетил ведущий "Холостяка", чтобы обсудить с ними их профессии и увлечения. Анна, которая на первой вечеринке поцеловалась с Михаилом, поделилась, что работает в сфере IT. Юлия рассказала, что в свои 32 года до сих пор не смогла заработать на собственное жилье. Лола пока ищет себя, и хочет не работать, а кайфовать от своего занятия. А вот Елена заявила, что развивает блог в тиктоке, поэтому благодаря проекту хочет увеличить количество подписчиков.

24-летняя Настя призналась девушкам, что последние четыре года работала порноактрисой и моделью Playboy, чтобы обеспечить маму и младшего брата, однако сейчас попрощалась с индустрией, готова к серьезным отношениям и семье. Исповедь девушки шокировала и одновременно тронула конкуренток.

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Свидание "Холостяка" с Алисой, Настей и Валентиной

На первое групповое свидание 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" пригласил сразу четырех очень разных женщин. Они отправились изучать столицу на большом экскурсионном автобусе. Поскольку Валентина киевлянка, то взяла инициативу в свои руки и привлекала больше внимания мужчины во время прогулки по городу.

Во время индивидуального общения с Валей "Холостяк" обсудил конфликт, который произошел на первой вечеринке и относительно ее корыстных целей на проект. Михаил признался участнице, что у него были длительные отношения и положительно высказался о своей бывшей. Кроме того, он назвал свои негативные качества – критичность, чрезмерная доброта, доверчивость и то, что нечасто общается с мамой, которая живет в Харькове и пишет иконы.

Во время прогулки по городу Настя в присутствии других девушек объявила Михаилу, что работала порноактрисой, на что он отреагировал довольно спокойно и с пониманием. На ужине в ресторане девушка была замкнутой и застенчивой, а на общении тет-а-тет расставила все точки над "и" и объяснила "Холостяку", что больше не снимается в фильмах для взрослых. Настя призналась, что боится остаться одна, поэтому покончила с порно и пришла на реалити-шоу за настоящей любовью.

Индивидуальное общение Михаила Заливако с Еленой не сложилось. Она отметила, что сейчас у нее три тысячи подписчиков в тиктоке и она стремится завоевать миллионную аудиторию, чтобы стать знаменитой. "Холостяк" понял, что подписчики и популярность – это то, ради чего девушка пришла на проект. Поэтому попрощался с ней на церемонии роз.

Мужчина наладил контакт с Алисой и убедился, что на первой вечеринке она была искренней, несмотря на чопорность. Девушка рассказала, что стремится к семейной жизни и детям, ради которых готова отложить карьеру. В дом участницы вернулись без роз.

Свидание Михаила Заливако с Лолой и Ксенией

На первой вечеринке "Холостяк" не смог наладить общение с Лолой и Ксенией из-за плохого самочувствия девушек, поэтому он решил узнать их лучше, пригласив на двойное свидание. Так, красавицы осознали, что в 11 сезоне изменились правила шоу "Холостяк" и теперь существует два дома. Они не скрывали своего возмущения и негативных эмоций.

Михаил встретился с участниками в АртСтудио и предложил им нарисовать его, чтобы выразить свои эмоции не только словами, но впоследствии сам изобразил каждую из них. Однако Лола рисовала неохотно, так как не любит этот процесс, а Ксения закрылась и откровенно расстроилась, что девушек на проект значительно больше.

Во время тет-тета Ксения призналась Михаилу, что хочет найти на проекте взаимную любовь, так как никогда не испытывала ничего подобного. Она объяснила, что никогда у нее не было ни романтических, ни интимных отношений, так как она не хочет тратить себя на случайных мужчин.

Индивидуальное общение "Холостяка" с Лолой было откровенным. Девушка назвала свидание ужасным и показательно капризничала. Чтобы угомонить своенравную красавицу, Михаил предложил ей сделать то, что она любит, – потанцевать. К слову, на полотне он изобразил Лолу принцессой.

В конце свидания Михаил поднял бокал за встречу и попросил прощения за то, что не оправдал надежды девушек на индивидуальные встречи. Он вручил розу Лоле, а Ксению отправил домой, так как не смог ее понять.

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Реакция участников на два дома и объяснения Михаила

Вернувшись домой со свидания, Лола объявила конкуренткам, что есть второй дом с участницами. Большинство девушек не скрывали своего раздражения. Валя предложила узнать адрес дома на озере и провести "облаву". Однако девушкам удалось сдержать эмоции, поэтому они выразили свое недовольство в видеообращениях.

Чтобы прояснить участницам ситуацию с двумя домами, "Холостяк" появился в доме в лесу. Он поделился, что не был готов делать выбор только по первому впечатлению, поэтому оставил всех, чтобы пообщаться с каждой подольше.

Церемония роз в доме в лесу

Михаил Заливако пригласил для общения девушек, которых больше всего затронула ситуация со вторым домом – Ольгу, Аню и Олю. Он заинтересовался татуировкой Ольги в зоне декольте, а у Ани поинтересовался, насколько она контролирует партнера в отношениях.

А вот с писательницей Олей "Холостяк" пообщался лично. Девушка заявила, что откровенна лишь на 88 процентов, так как ей трудно доверять мужчинам из-за детской травмы – отец девушки ушел из семьи, когда ей было всего 6 лет. Так, Михаил Заливако решил, что красавица не готова открываться в отношениях, поэтому попрощался с ней, отпустив домой. Уже в автомобиле она заявила, что успела полюбить главного холостяка страны.

Дизайнер интерьеров Татьяна спроектировала для "Холостяка" ЗD-модель идеального дома, тем самым отправившись для индивидуального общения. Во время разговора Михаил отметил, что нецензурная лексика ей не подходит. Со стюардессой Валентиной человек успел выпить кофе, обсудить ее увлечение пасекой и профессию. Она вместо этого рассказала, что последний бойфренд постоянно изменял ей.

В своем видеообращении Валя заявила, что ее конкурентки на проект носят маски. По мнению девушки, лицемерны – Аня, Таня, Валя и Оля. Михаил решил обсудить курьез в присутствии всех девушек, поэтому между Валей и Аней вспыхнул конфликт.

Первая церемония роз состоялась прямо в доме в лесу. У Михаила Заливако не нашлось роз для стюардессы Валентины и владелицы секс-шопа Вали. Все остальные 10 девушек продолжили путь в проекте.

Церемония роз для девушек из дома на озере

Индивидуально пообщаться Михаил Заливако пригласил воздушную гимнастку Елизавету. Она призналась "Холостяку", что бывший парень обвел ее вокруг пальца, украв 55 тысяч евро, за которые должен купить квартиру. Девушка отметила, что она и дальше очень доверчива.

Следующей мужчина позвал певицу Дану. Он быстро понял, что девушка не готова отказаться от карьеры и гастролей ради отношений, поэтому не стал держать ее на проекте. Дана покинула "Холостяк" на первой церемонии.

Михаил Заливако успел пообщаться с хозяйкой студии красоты Ульяной, выяснив с помощью весов, что у них много общего. Екатерине и Анне он также уделил время. Первая из них открыто флиртовала с "Холостяком", другая же заявила о стремлении сыграть с ним в хоккей.

На церемонии роз Михаил Заливако попрощался с Ханой, Анной и Ульяной. На следующей неделе он отправится на романтические свидания с Екатериной и Викторией.