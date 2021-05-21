Вже через декілька годин Михайло Заливако на очах у всієї країни обере ту дівчину, з якою будуватиме стосунки поза камерами реаліті-шоу "Холостяк". Якими були претендентки на перемогу в 11 сезоні проєкту раніше – дивіться далі!

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Фіналістки "Холостяка-11" до участі в проєкті

Анна Богдан

28-річна Анна мешкає в Києві. Освіту маркетолога здобувала в Національному університеті харчових технологій. Має ступінь магістра. Дівчина працює турагентом і багато подорожує. серед хобі Ані є також альпінізм, стрибки з парашутом, сквош, сайкл і бокс. Вона обожнює екстрим й неодноразово про це говорила на проєкті.

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Учасниця "Холостяка-11" мріє вирушити до Мексики на археологічні розкопки в столицю стародавнього царства майя, побувати на фестивалі Burning Man, побачити всі старовинні замки світу, побувати у Фінляндії, сходити в гості до Санта-Клауса, побачити північне сяйво, відкрити своє туристичне агентство. Однак найголовніша мета в житті Анни – створити міцну щасливу сім'ю.

Розалі

Розалі 23 роки. Вона народилася в Донецьку, проте мешкає в Харкові. Дівчина закінчила ХНУ ім. В. Каразіна, де навчалася на магістра фінансів, банківської справи та страхування. Фіналістка "Холостяка" працює співачкою в шоу, а також моделлю. Також серед її хобі є гра на фортепіано та графічний дизайн.

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Розалі прагне досягти бажаної фінансової свободи та відкрити власну улюблену справу. Дівчина поставила за мету побудувати сім'ю, у якій пануватиме гармонія та взаєморозуміння. Вірить, що зможе зробити це з Михайлом.

Юлія "Зайка"

28-річна киянка навчалася в КНУ ім. Тараса Шевченка та в університеті WSSP, що розташований в Любліні, на спеціальності туризм. Зараз Юлія працює контент-менеджеркою, СММ-менеджеркою та графічною дизайнеркою. Дівчина любить продавати речі на маркетплейсах.

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У майбутньому "Зайка" мріє відкрити власну рекламну агенцію та розвиватися у цій сфері.