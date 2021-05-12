Участницы романтического проекта "Холостяк" продолжают бороться за сердце главного героя. За их свиданиями следит чуть ли не вся страна, однако, многое все равно остается за кадром. Анна Богдан рассказала, как на самом деле прошла встреча с родителями.

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Что не вошло в свидание с "Холостяком" Анны Богдан

Девушка поделилась, что для прогулки по Киеву она подготовила целую программу для Михаила. В эфире показали только мастер-класс от Евгения Клопотенка и знакомство с родителями, а на самом деле все было гораздо активнее.

Мы встретились с Михаилом в парке, немножко прогулялись, и поехали на экскурсию в подземелья, где нас ждал спуск в Никольскую дренажную систему длиной почти в 3 километра. Во время экскурсии гид показал различные андеграундные места и поделился историей подземных исследований,

– рассказала Анна.

Богдан добавила, что планировала и показать свое место работы, но времени совсем не хватало. Потом пару ждал мастер-класс: "Скажу честно, мы общались больше, чем готовили. Евгений все так быстро делал, что за ним не поспеть. Мы только помогали. Вскоре, пришли мои самые дорогие – мама, брат и двоюродная сестра".

Знакомство с родителями и интервью

Анна Богдан также рассказала, как проходила подготовка к съемкам. По ее словам, съемочная группа уже побывала у нее дома, чтобы понимать, как разместить всю технику. Уже во время съемок в одной комнате был диван, около 6 камер и другие приборы для хорошей картинки для зрителя. Из-за этого дизайнеры могут менять интерьер, добавляя или меняя элементы в доме. Девушка добавила, что когда в комнате невозможно разместить технику, то съемка проводится в другом месте.

Анна призналась, что по таким же причинам есть ограничения по количеству гостей. В частности, в кадре должен был быть еще один человек, но невозможно было находиться на съемочной площадке сразу стольким людям, поэтому он остался за кадром.



"Но когда начали расставлять технику, квартиру было не узнать. По всем коридорам были провода, в которых с легкостью можно было запутаться. Через некоторое время приехали еще 15 человек, и мы подумали: "Ого, как мы тут поместимся?". Но ребята нас утешили, сказав: "так это еще не все, основная часть группы скоро приедет". И так, приехали еще человек 15. Вы бы видели эту картину. Почти на сутки наш дом превратился в муравейник", – рассказала участница.

Девушка подчеркнула, что съемки длились до 2 часов ночи. Впоследствии записывали интервью с семьей, длившееся еще 2 часа. Затем Анна поделилась своими впечатлениями от дня, а также записала видеообращение к Михаилу. Участница шоу призналась, что в этот момент девушек оставляют наедине с собственными мыслями. Да и это не конец – нужно собрать всю технику.