В 9 выпуске "Холостяка", вышедшем на экраны 30 апреля, Михаил в очередной раз побывал на романтических свиданиях с красавицами, которые борются за его сердце. В следующем этапе проекта он продолжит строить отношения с 4 девушками. Кто из красавиц покинул шоу на 9 неделе – читайте в материале Showbiz 24.

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В шаге от знакомства с родителями "Холостяк" решил попрощаться с Юлей "Зайкой". Он не поверил ее видеообращению и считает, что у нее нет чувств, а свое истинное лицо девушка так и не показала ему.

Михаил признался, что ему больно отпускать Юлю домой, поскольку у него к ней действительно есть сильные чувства, которых нет к другим участницам.

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Уже на следующей неделе Розали, Даша, Джессика и Аня познакомят "Холостяка" со своими родителями.