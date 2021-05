Один из самых трогательных эфиров "Холостяка" вышел на экраны в пятницу, 7 мая. 10 неделю 11 сезона бизнесмен Михаил провел в разных уголках Украины. Он познакомился с подругами Джессики в Мукачево, увидел родной Харьков глазами Розали, погостил в семейном гнездышке Даши в Днепре и провел уютный вечер в компании мамы и брата Ани в Киеве. Подробности четырех теплых встреч раскрываем дальше.

Встреча с семьей Даши в Днепре

Для знакомства с семьей Даши Михаил Заливако приехал в родной город участницы – Днепр. Перед ответственной встречей она пригласила мужчину на тренировку в спортзал, чтобы продемонстрировать свои спортивные навыки. "Я знал, что сегодня я буду хрустеть, пищать, скрипеть", – пошутил Михаил Заливако, который ненавидит растягиваться.

Что ж поделаешь, теперь я поиздеваюсь над тобой,

– ответила Даша, которая безумно нервничает на каждой церемонии роз.

В спортзале "Холостяк" увидел новую Дашу. Она проявила свой сильный характер и показала, что любит руководить. Безусловно, их тренировка не обошлась без поцелуев, ведь участница умышленно выбирала те упражнения, которые предусматривают тактильный контакт. После тренировки она угостила Михаила несколькими смузи и в который раз убедилась, что все их вкусы совпадают.

После свидания в спортзале Даша познакомила главного героя с папой, мамой и двумя сестрами – Натальей и маленькой Вероникой, с которой он сразу нашел общий язык. У "Холостяка" сложился теплый разговор с отчимом девушки, который воспитывал ее с 13 лет и быстро заменил родного отца. Зато мама спортсменки поспешила предупредить мужчину, что ее дочь темпераментна и вспыльчива.

Близкие Даши заметили, что рядом с Михаилом она стала значительно более раскованной и взрослой, ведь уже задумывается о детях. Семья участницы подготовила для нее и бизнесмена вопрос с подтекстом, чтобы проверит их совместимость. Итак,

через 20 лет девушка будет в лучшей физической форме;

у красавицы быстрее появятся мимические морщинки, ведь она эмоциональнее;

девушка хочет, чтобы главным в доме был Михаил, тогда как он готов делить лидерство.

Уже тет-а-тет, за шампанским, Даша подтвердила слова мамы о своей темпераментности, но так и не смогла признаться, что она влюблена.

Встреча с подругами и родителями Джессики в Мукачево

Несмотря на дождливую погоду девушка устроила "Холостяку" прогулку по центру родного города, показав собственный салон красоты и церковь, в которую ходила с бабушкой и дедушкой. В одной из кофеен их ждали подруги Джессики – Даниэлы. Девушки отметили, что рядом с Михаилом она по-настоящему сияет.

Подруги участницы засыпали бизнесмена вопросами и подготовили эксклюзивный номер газеты "Мукачевские сенсации", посвященный Джессике. Да, "Холостяк" должен был ответить, какие факты о девушке правдивы, а какие нет. Михаил очень хорошо справился с задачей подруг участницы, чем покорил их.

После посиделок в кофейне Джессика пригласила мужчину к известному на всю Украину термальному источнику в селе Косино, где они порелаксировали в горячих бассейнах. Тогда девушка познакомила Михаила с мамой Кристиной и папой Анатолием, которые вернулись в Мукачево из Венгрии. "Холостяку" было откровенно жаль, что из-за пандемии коронавируса он не смог познакомиться с бабушкой девушки, ведь именно она ее воспитала.

Родители подготовили альбом с детскими фото дочери, однако бизнесмена беспокоило другое – то, почему они оставили ее на бабушку и дедушку, а сами уехали на заработки в Венгрию. Мама объяснила, что случилось так неспроста, а из-за отсутствия работы после распада СССР и безденежья. На то время за границей у них не было нормальных условий, чтобы забрать дочь с собой. Родители даже не могли отправить ребенка в школу в Венгрии.

Во время разговора с мамой участницы Михаил выяснил, что Джессика общается с матерью как с подругой и редко обращается к ней за советом. В общем, мужчине показалось, что родные девушки простые, добрые, любящие и до сих пор чувствуют свою вину за то, что в детстве бросили дочь на бабушку и дедушку.

Один на один Джессика рассказала, что именно родители делают первые шаги к примирению, а она до сих пор не может им простить. Дело в том, что после предательства бывшего, девушке трудно открываться и доверять. Михаил посоветовал ей не искать во всем подвох и отпустить негативный опыт предыдущих отношений.

Она боится, что приблизив меня, может сделать больно себе,

– заявил "Холостяк".

Встреча с родными Анны в Киеве

"Холостяк" встретился с Анной в центре города. В собственную квартиру участница доставила его на авто, ведь за рулем она уже 6 лет. На стильной кухне мастер-класс для них устроил успешный шеф-повар Евгений Клопотенко. Во время приготовления экзотического ужина Михаил Заливако в очередной раз убедился, что у девушки сильный характер, ей трудно идти на уступки.

Впоследствии к ним присоединилась мама Анны – Ольга, сестра Даша и брат Дмитрий. Они сразу заметили, что рядом с "Холостяком" у девушки горят глаза. Во время посиделок мужчина заметил фотографии с роскошной свадьбы Ани с бывшим руководителем Офиса Президента Андреем Богданом. Однако она не стала ничего объяснять в присутствии близких, а быстро сменила тему.

В индивидуальном разговоре с Михаилом брат Ани выяснил, что к отношениям "Холостяк" относится очень серьезно, ведь не разбрасывается признаниями в любви и готов сразу съехаться со своей избранницей. Главный герой понравился и маме Анны, тогда как сестра Даша засыпала его вопросами.

Уже тет-а-тет Аня поделилась, что будет идти за мужчиной, которого любит, поэтому готова переехать в Харьков. Они обсудили и тему лидерства в паре, которая является проблемной для девушки. Участнице непросто проявлять слабость, ведь она с детства привыкла защищаться от агрессивного отца, который неоднократно поднимал руку на детей и жену.

Встреча с близкими Розали в Харькове

Поскольку они оба из Харькова, то Розали подготовила для "Холостяка" нетипичный квест, показав самые особенные места – экономический факультет Харьковского университета, мост влюбленных на набережной и караоке-клуб, в котором они познакомились 5 лет назад. В заведении девушка исполнила романтическую песню When we fell in love, которая перекликается с их историей.

Поскольку мама Розали осталась жить в Донецке, то Михаил познакомился с ней благодаря видеозвонку. У них сложился неформальный разговор, ведь у мамы было искреннее желание узнать больше о мужчине, за сердце которого борется ее дочь. Впоследствии участница познакомила "Холостяка" со своей Харьковской семьей – друзьями Терезой и Русланом. К посиделкам Розали подготовилась и испекла любимый торт, о котором еще в Египте рассказывала главному герою.

Во время разговора с Терезой Михаил признался: сожалеет о том, что не познакомился с Розали раньше. Девушка поинтересовалась, не будет ли смущать его родителей то, что ее подруга-мулатка. "Холостяк" заверил, что как он, так и его близкие очень современны, поэтому это не проблема.

Тет-а-тет участница рассказала бизнесмену о своих целях. Единственное, что она назвала – автомобиль, поэтому Михаил не понял, какое будущее их ждет.

Церемония роз

Перед тем, как сделать финальный выбор "Холостяк" пригласил на разговор Дашу. В видеообращении девушка заявила, что так и не сумела сказать ему кое-что важное. Спортсменка призналась – она влюбилась.

На церемонии роз в 10 выпуске Михаил Заливако вручил три розы – Ане, Даше и Розали, а Джессику отправил домой.