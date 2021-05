Один з найзворушливіших ефірів "Холостяка" вийшов на екрани у п'ятницю, 7 травня. 10 тиждень 11 сезону бізнесмен Михайло провів у різних куточках України. Він познайомився з подругами Джессіки в Мукачево, побачив рідний Харків очима Розалі, погостював у сімейному гніздечку Даші в Дніпрі та провів затишний вечір в компанії мами та брата Ані в Києві. Подробиці чотирьох теплих зустрічей розкриваємо далі.

Варто знати Холостяк 11 сезон 10 випуск: хто з учасниць залишив проєкт

Зустріч з родиною Даші в Дніпрі

Для знайомства з сім'єю Даші Михайло Залвако приїхав в рідне місто учасниці – Дніпро. Перед відповідальною зустріччю вона запросила чоловіка на тренування у спортзал, аби продемонструвати свої спортивні навички. "Я знав, що сьогодні я буду хрустіти, пищати, скрипіти", – пожартував Михайло Заливако, який ненавидить розтягуватися.

Що ж поробиш, тепер я познущаюся з тебе,

– відповіла Даша, яка шалено нервує на кожній церемонії троянд.

У спортзалі "Холостяк" побачив нову Дашу. Вона проявила свій сильний характер і показала, що любить керувати. Безумовно, їхнє тренування не обійшлося без поцілунків, адже учасниця зумисне обирала ті вправи, які передбачають тактильний контакт. Після тренування вона пригостила Михайла кількома смузі та вкотре переконалася, що всі їхні смаки збігаються.

Після побачення у спортзалі Даша познайомила головного героя з татом, мамою і двома сестрами – Наталією та маленькою Веронікою, з якою він одразу знайшов спільну мову. У "Холостяка" склалася тепла розмова з вітчимом дівчини, який виховував її з 13 років і швидко замінив рідного батька. Натомість мама спортсменки поспішила попередити чоловіка, що її донька темпераментна і запальна.

Близькі Даші помітили, що поряд з Михайлом вона стала значно розкутішою і дорослішою, адже вже замислюється про дітей. Сім'я учасниці підготувала для неї та бізнесмена питання з підтекстом, аби перевірить їхню сумісність. Так,

через 20 років дівчина буде в кращій фізичній формі;

у красуні швидше з'являться мімічні зморшки, адже вона емоційніша;

дівчина хоче, аби головним у домі був Михайло, тоді як він готовий ділити лідерство.

Уже тет-а-тет, за шампанським, Даша підтвердила слова мами про свою темпераментність, але так і не змогла зізнатися, що вона закохана.

Читайте також Холостяк 11 сезон: всі учасниці шоу

Зустріч з подругами і батьками Джессіки в Мукачево

Попри дощову погоду дівчина влаштувала "Холостяку" прогулянку центром рідного міста, показавши власний салон краси та церкву, в яку ходила з бабусею і дідусем. В одній з кав'ярень на них чекали подруги Джессіки – Даніели. Дівчата зазначили, що поряд з Михайлом вона по-справжньому сяє.

Подруги учасниці засипали бізнесмена запитаннями та підготували ексклюзивний номер газети "Мукачівські сенсації", присвячений Джессіці. Так, "Холостяк" мав відповісти, які факти про дівчину правдиві, а які ні. Михайло дуже добре впорався з завданням подруг учасниці, чим підкорив їх.

Після посиденьок в кав'ярні Джессіка запросила чоловіка до відомого на всю Україну термального джерела в селі Косино, де вони порелаксували в гарячих басейнах. Тоді дівчина познайомила Михайла з мамою Христиною і татом Анатолієм, які повернулися до Мукачева з Угорщини. "Холостяку" було відверто шкода, що через пандемію коронавірусу він не зміг познайомитися з бабусею дівчини, адже саме вона її виховала.

Батьки підготували альбом з дитячими фото доньки, однак бізнесмена турбувало інше – те, чому вони залишили її на бабусю та дідуся, а самі поїхали на заробітки в Угорщину. Мама пояснила, що сталося так неспроста, а через відсутність роботи після розпаду СРСР та безгрошів'я. На той час за кордоном у них не було нормальних умов, аби забрати доньку з собою. Батьки навіть не могли відправити дитину до школи в Угорщині.

Цікаво Холостяк 11 сезон 9 випуск: "котяче" побачення з Джессікою та сніданок в ліжко від Даші

Під час розмови з мамою учасниці Михайло з'ясував, що Джессіка спілкується з ненькою як з подругою й рідко звертається до неї за порадою. Загалом, чоловіку здалося, що рідні дівчини прості, добрі, люблячі й досі відчувають свою провину за те, що в дитинстві покинули донечку на бабусю та дідуся.

Сам на сам Джессіка розповіла, що саме батьки роблять перші кроки до примирення, а вона досі не може їм пробачити. Річ у тому, що після зради колишнього дівчині важко відкриватися та довіряти. Михайло порадив їй не шукати у всьому підступ та відпустити негативний досвід попередніх стосунків.

Вона боїться, що приблизивши мене, може зробити боляче собі,

– заявив "Холостяк".

Зустріч з рідними Анни в Києві

"Холостяк" зустрівся з Анною в центрі міста. До власної квартири учасниця доставила його на авто, адже за кермом вона вже 6 років. На стильній кухні майстерклас для них влаштував успішний шеф-кухар Євген Клопотенко. Під час приготування екзотичної вечері Михайло Заливако вкотре переконався, що в дівчини сильний характер, їй важко йти на поступки.

Радимо дізнатися Я не прикидаюся овечкою, – Анна Богдан з "Холостяка" відповіла на критику в мережі

Згодом до них приєдналася мама Анни Ольга, сестра Даша та брат Дмитро. Вони одразу зауважили, що поряд з "Холостяком" у дівчини горять очі. Під час посиденьок чоловік помітив світлини з розкішного весілля Ані з колишнім керівником Офісу Президента Андрієм Богданом. Однак вона не стала нічого пояснювати в присутності близьких, а швидко змінила тему.

На індивідуальному спілкуванні з Михайлом брат Ані з'ясував, що до стосунків "Холостяк" ставиться дуже серйозно, адже не розкидається зізнаннями в коханні та готовий одразу з'їхатися зі своєю обраницею. Головний герой сподобався і мамі Анни, тоді як сестра Даша засипала його запитаннями.

Вже тет-а-тет Аня поділилася, що буде йти за чоловіком, якого кохає, тому готова переїхати в Харків. Вони обговорили й тему лідерства в парі, котра є проблемною для дівчини. Учасниці непросто проявляти слабкість, адже вона з дитинства звикла захищатися від агресивного батька, який неодноразово піднімав руку на дітей та дружину.

Зустріч з близькими Розалі в Харкові

Оскільки вони обоє з Харкова, то Розалі підготувала для "Холостяка" нетиповий квест, показавши найособливіші місця – економічний факультет Харківського університету, міст закоханих на набережній та караоке-клуб, в якому вони познайомилися 5 років тому. У закладі дівчина виконала романтичну пісню When we fell in love, яка перегукується з їхньою історією.

Оскільки мама Розалі залишилася жити в Донецьку, то Михайло познайомився з нею завдяки відеодзвінку. У них склалася неформальна розмова, адже в неньки було щире бажання дізнатися більше про чоловіка, за серце якого бореться її донька. Згодом учасниця познайомила "Холостяка" зі своєю харківською сім'єю – друзями Терезою і Русланом. До посиденьок Розалі підготувалася і спекла улюблений торт, про який ще в Єгипті розповідала головному герою.

Під час розмови з Терезою Михайло зізнався: шкодує про те, що не познайомився з Розалі раніше. Дівчина поцікавилася, чи не буде бентежити його батьків те, що її подруга мулатка. "Холостяк" запевнив, як він, так і його близькі дуже сучасні, тому це не проблема.

Тет-а-тет учасниця розповіла бізнесмену про свої цілі. Єдине, що вона назвала – автомобіль, тому Михайло не зрозумів, яке майбутнє на них чекає.

Церемонія троянд

Перед тим, як зробити фінальний вибір "Холостяк" запросив на розмову Дашу. У відеозверненні дівчина заявила, що так і не зуміла сказати йому дещо важливе. Спортсменка зізналася – вона закохалася.

На церемонії троянд у 10 випуску Михайло Заливако вручив три троянди – Ані, Даші та Розалі, а Джессіку відправив додому.