В своем инстаграме бывшая жена экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана Анна высказалась о хейтерах, которые в последнее время пишут ей много сообщений и обвиняют в лицемерии, высокомерии и искусственности.
К слову Я его люблю, а он не узнает об этом, – Юля "Зайка" о вылете из "Холостяка-11"
Анна Богдан ответила на критику
Участница романтического шоу объяснила, что человек не может называться плохим, если не играет роль "прекрасной принцессы", а то, что она не плачет на камеру, не говорит об отсутствии чувств. Анна подчеркнула, что когда она выражает недовольство, то это не является капризом.
Я не добрая фея! Я не строю из себя праведницу мира и не пытаюсь завоевать сердца миллионов своим милым характером и желанием всем угодить! Но что тут плохого? Я пришла на проект не играть роль жертвы! Или выворачивать душу наизнанку, пытаясь, стать народной любимицей!
– отметила Анна Богдан.
Девушка добавила, что не пришла завоевывать аудиторию и поклонников. Ее главная цель на проекте – построить серьезные отношения с "Холостяком", который пришел за этим на шоу. Также Богдан отметила, что не собирается строить дружбу на проекте.
То, что мы с девочками комментируем друг друга, нет в этом ничего криминального. Я не собиралась притворяться бедной и несчастной овечкой, чтобы меня все жалели и за меня заступались. Я сама могу за себя постоять,
– высказалась Анна.
"Мне очень жаль, что вы испытываете такие негативные эмоции к моей персоне, такую злость и ненависть. Даже страшно подумать, что я вам такого сделала, что это вас побуждает писать такие гадости. Я всегда считала, что мы украинцы, добрый народ, и не перестаю в это верить!" – подытожила Богдан.
Реакция сети
Подписчики участницы "Холостяка" по-разному реагируют на пост девушки. Некоторые поддерживают девушку и желают ей победы:
- "Вы мне очень нравитесь! Болею за вас на шоу";
- "Если пишут гадость, значит, вы впереди";
- "До сих пор смотрю проект из-за тебя";
- "Обсуждают только лучших";
- "Мне очень нравится, что вы такая, какая есть".
Однако многие все равно не верят Анне Богдан и пишут о негативных впечатлениях от нее:
- "Миша – не твоя половинка. Не обманывайте друг друга";
- "Лучше бы Михаил тебя выгнал";
- "Вы подаете плохой пример своим поведением";
- "Игра – это ваша фишка! И даже по этой заметке видно, что вы оправдываетесь!";
- "На экране ты какая-то неискренняя".