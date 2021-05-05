В своем инстаграме бывшая жена экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана Анна высказалась о хейтерах, которые в последнее время пишут ей много сообщений и обвиняют в лицемерии, высокомерии и искусственности.

К слову Я его люблю, а он не узнает об этом, – Юля "Зайка" о вылете из "Холостяка-11"

Анна Богдан ответила на критику

Участница романтического шоу объяснила, что человек не может называться плохим, если не играет роль "прекрасной принцессы", а то, что она не плачет на камеру, не говорит об отсутствии чувств. Анна подчеркнула, что когда она выражает недовольство, то это не является капризом.

Я не добрая фея! Я не строю из себя праведницу мира и не пытаюсь завоевать сердца миллионов своим милым характером и желанием всем угодить! Но что тут плохого? Я пришла на проект не играть роль жертвы! Или выворачивать душу наизнанку, пытаясь, стать народной любимицей!

– отметила Анна Богдан.

Девушка добавила, что не пришла завоевывать аудиторию и поклонников. Ее главная цель на проекте – построить серьезные отношения с "Холостяком", который пришел за этим на шоу. Также Богдан отметила, что не собирается строить дружбу на проекте.

То, что мы с девочками комментируем друг друга, нет в этом ничего криминального. Я не собиралась притворяться бедной и несчастной овечкой, чтобы меня все жалели и за меня заступались. Я сама могу за себя постоять,

– высказалась Анна.

"Мне очень жаль, что вы испытываете такие негативные эмоции к моей персоне, такую ​​злость и ненависть. Даже страшно подумать, что я вам такого сделала, что это вас побуждает писать такие гадости. Я всегда считала, что мы украинцы, добрый народ, и не перестаю в это верить!" – подытожила Богдан.

Реакция сети

Подписчики участницы "Холостяка" по-разному реагируют на пост девушки. Некоторые поддерживают девушку и желают ей победы:

"Вы мне очень нравитесь! Болею за вас на шоу";

"Если пишут гадость, значит, вы впереди";

"До сих пор смотрю проект из-за тебя";

"Обсуждают только лучших";

"Мне очень нравится, что вы такая, какая есть".

Однако многие все равно не верят Анне Богдан и пишут о негативных впечатлениях от нее: