10 выпуск 11 сезона проекта "Холостяк" отметился самой волнующей церемонией роз. Едва ли не впервые, ни одна из участниц не знала, чего ждать от Михаила Заливако. Трое из них все же получили шанс на отношения с харьковским бизнесменом, а одна – покинула проект.

Важно Холостяк 11 сезон 10 выпуск: теплые знакомства с родными участниц и драматическое прощание

За шаг до финала "Холостяк" попрощался с Джессикой. У них была особая история, ведь девушка запомнилась и понравилась главному герою с первой встречи. Однако она всегда держала дистанцию и не могла раскрыться до конца. Бизнесмен предположил, что ей трудно доверять мужчинам из-за измены бывшего и непростых отношений с родителями.

Твое прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему,

– заявил Михаил.

"Холостяк" надеется, что в дальнейшем Джессика будет строить свои отношения, не оглядываясь на прошлое.

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Следующая 11 неделя шоу "Холостяк" Михаил Заливако проведет с тремя яркими участницами – Аней, Дашей, Розали, которых познакомит со своей семьей.