Очень хотела, – Jerry Heil ответила, готова ли принять участие в шоу "Холостячка"

Украинская певица Jerry Heil после неудачных свиданий призналась, что проекты "Холостяк" и "Холостячка" интересны ей. Поэтому она не прочь попытаться принять в них участие.

Известная украинская певица Jerry Heil на днях рассказала о личной жизни и призналась, что до сих пор девственница. Во время учебы в США свидание с иностранцами звезде тоже не понравились, поэтому она высказалась об участии в шоу "Холостяк" и "Холостячка".

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Jerry Heil об участии в романтическом реалити

Исполнительница призналась, что действительно не прочь принять участие в проекте. Ее, в частности, заинтересовал последний сезон "Холостяка". Так что Яна вполне может претендовать на роль героини 3 сезона "Холостячки".

Я очень хотела действительно принять участие. Я последний сезон со всеми смотрю, мне интересно,

– призналась Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото из инстаграма звезды

Кто еще претендует на звание "Холостячки-3"

, что еще 2 года назад Jerry Heil не интересовалась этим проектом и участием в нем. Певица говорила, что не подходит его стандартам. "Это была бы первая девственница холостячка-сыроедка, которая молится перед едой и отказывается от свиданий, потому что у нее релизы. А представляете, если бы я в конце еще замуж вышла?" – писала Яна.

Уже несколько лет титул холостячки приписывают ведущей Лесе Никитюк, но она настойчиво отказывается. Недавно Григорий Решетник показывал фото с исполнителем Shumei и Лесей, намекнув, что нашел новых героев реалити-шоу.

Интересно, что Леся Никитюк заявляла, что действительно проект "Холостячка" с ней в главной роли будет, к тому же совсем скоро. Но непонятно, сказала ли звезда правду, пошутила ли, возможно, станет новой ведущей шоу вместо Решетника.