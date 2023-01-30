Відома українська співачка Jerry Heil днями розповіла про особисте життя й зізналась, що досі незаймана. Під час навчання у США побачення з іноземцями зірці теж не сподобалися, тож вона висловилась про участь у шоу "Холостяк" та "Холостячка".
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Jerry Heil про участь у романтичному реаліті
Виконавиця зізналась, що й справді не проти взяти участь у проєкті. Її, зокрема, зацікавив останній сезон "Холостяка". Тож Яна цілком може претендувати на роль героїні 3 сезону "Холостячки".
Я дуже хотіла насправді взяти участь. Я останній сезон з усіма дивлюсь, мені цікаво,
– зізналась Jerry Heil.
Jerry Heil / Фото з інстаграму зірки
Хто ще претендує на звання "Холостячки-3"
Уже кілька років титул холостячки приписують ведучій Лесі Нікітюк, але вона настирливо відмовляється. Нещодавно Григорій Решетник показував фото з виконавцем Shumei та Лесею, натякнувши, що знайшов нових героїв реаліті-шоу.
Цікаво, що Леся Нікітюк заявляла, що й справді проєкт "Холостячка" з нею у головній ролі буде, до того ж зовсім скоро. Але не зрозуміло, чи сказала зірка правду, чи пожартувала, чи, можливо, стане новою ведучою шоу замість Решетника.