На днях Леся Никитюк устроила интерактив с подписчиками в телеграме и ответила на несколько вопросов. Один из них звучал так: "Хочу увидеть вас в роли "Холостячки", но где-то я читала, что продюсеры сказали, будто вы назвали огромный гонорар за участие, и они должны были уйти". В ответ на эти слухи звезда заявила, что станет героиней "Холостячки".

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Леся Никитюк заинтриговала заявлением о "Холостячке"

Боже, бедные продюсеры. Как мне жаль. Как же так, какая я скотина, назвала такой гонорар – 200 гривен в день. Это сумасшедшие деньги. Проект "Холостячка", я намекну, если вы дослушаете это длинное сообщение. Проект "Холостячка" со мной в главной роли будет. И совсем скоро,

– заявила Леся Никитюк в голосовом сообщении.

В комментариях кто-то поверил, что 3 сезон "Холостячки" выйдет с Лесей Никитюк, а кто предположил, что она может подвинуть Григория Решетника:

"Жду тебя в роли "Холостячки". Покажи им, кто в доме хозяин";

"Включаем режим ожидания";

"Жду с нетерпением";

"Я уже иду на кастинг";

"Думаю, что она будет в главной роли как телеведущая, а не как холостячка".

Интересно, что ведущий и блогер Алексей Дурнев отказался от "Холостяка" как раз из-за маленького гонорара. Ему предложили в четыре раза меньшую сумму, чем он хотел. "Мой коммерческий директор посчитала, сколько мы за это время не сделаем своего контента, сколько заработаем от моего участия в "Холостяке", и мы решили отказаться от предложения", – честно заявил Дурнев.

Что Леся Никитюк раньше говорила о "Холостячке"