Известная украинская певица Jerry Heil на днях рассказала о личной жизни и призналась, что до сих пор девственница. Во время учебы в США свидание с иностранцами звезде тоже не понравились, поэтому она высказалась об участии в шоу "Холостяк" и "Холостячка".
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Jerry Heil об участии в романтическом реалити
Исполнительница призналась, что действительно не прочь принять участие в проекте. Ее, в частности, заинтересовал последний сезон "Холостяка". Так что Яна вполне может претендовать на роль героини 3 сезона "Холостячки".
Я очень хотела действительно принять участие. Я последний сезон со всеми смотрю, мне интересно,
– призналась Jerry Heil.
Jerry Heil / Фото из инстаграма звезды
Кто еще претендует на звание "Холостячки-3"
Уже несколько лет титул холостячки приписывают ведущей Лесе Никитюк, но она настойчиво отказывается. Недавно Григорий Решетник показывал фото с исполнителем Shumei и Лесей, намекнув, что нашел новых героев реалити-шоу.
Интересно, что Леся Никитюк заявляла, что действительно проект "Холостячка" с ней в главной роли будет, к тому же совсем скоро. Но непонятно, сказала ли звезда правду, пошутила ли, возможно, станет новой ведущей шоу вместо Решетника.