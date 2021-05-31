Также девушка прокомментировала вероятное участие в проектах "Холостячка". Такой пост изрядно заинтересовал 174-тысячную аудиторию ее подписчиков.

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Jerry Heil об участии в "Холостяке"

Девушка отметила, что для такого шоу она слишком экстравагантна. Jerry Heil нестандартно одевается, в ее песнях оригинальные рифмы.

С пофигистическим отношением к жизни, слезных комментариев, например: "Почему я не стала любимицей господина султана?", от меня придется долго ждать,

– написала в посте Jerry Heil.

Исполнительница высказалась и об участии в "Холостячке". Jerry Heil подчеркнула, что такое шоу было бы только для того, чтобы порадовать страну.

"Это была бы первая девственница холостячка-сыроедка, которая молится перед едой и отказывается от свиданий, потому что у нее релизы. А представляете, если бы я в конце еще и замуж вышла?", – поделилась мыслями Jerry Heil.

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Реакция сети

Поклонников звезды заинтересовала такая публикация. Многие мужчины отмечают, что мечтают стать участниками "Холостячки", если там будет Jerry Heil. А девушки с радостью будут смотреть романтическое реалити с исполнительницей.