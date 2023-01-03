В новогоднюю ночь Григорий Решетник вел корпоратив в роскошном гостинично-ресторанном комплексе под Львовом. В паре с ним работала Леся Никитюк в эффектном лимонном платье, а приглашенным гостем, кроме Kalush Orchestra, был молодой исполнитель Shumei, который перепел хит "Біля тополі" группы Enej. Ведущий считает, что они идеально подходят на роль "Холостячки" и "Холостяка".

К теме Лучше бы не видела, – Юля из "Холостяка" ответила на критику из-за прочитанного письма Алекса

Решетник показал новых "Холостяка" и "Холостячку"

Нашел новых "Холостяка" и "Холостячку",

– подписал Григорий Решетник фото с Никитюк и Shumei.

Григорий Решетник с Лесей Никитюк и Shumei / Фото из инстаграма ведущего

Если Shumei (настоящее имя – Олег Шумей) в роли "Холостяка" не вызывал особого восторга у фолловеров Решетника, то на Лесю Никитюк отреагировали бурно. В сети полагают, что сезон с ней побьет все рейтинги. Комментаторы даже определились, какой мужчина ей нужен – самодостаточный и достойный:

"Холостячка" Леся – это был бы супер проект с ее участием";

"Если Никитюк будет "Холостячкой" – то будет действительно офигенное шоу";

"Никитюк будете доплачивать за безумный спрос, за просмотры! Это будет стопроцентно креативное и непредсказуемое шоу";

"С этой "Холостячкой" вы сто процентов побьете все рейтинги";

"Вы заработаете себе огромную аудиторию, если "Холостячкой" будет Леся! Подумайте над этим";

"Мне кажется, что это совсем не о Лесе, но безоговорочно это будет что-то необычное. Интересно, кто доживет до финала из мужчин. Мне кажется, она очень требовательна и честна. Это ее умение высмеивать не каждый мужчина выдержит. Только достойный и самодостаточный".

Напомним, в июле Леся Никитюк ответила на слухи, что не пошла "Холостячкой", потому что телеканал не потянул бы ее "огромный гонорар за участие". Тогда ведущая заявила: "Проект "Холостячка" со мной в главной роли будет. И совсем скоро". Правда, никаких других подробностей не раскрыла, только заинтриговала.

После этого она остроумно ответила, почему не вышла замуж к своим 35 годам. Леся Никитюк пошутила, что во всем виновата баба, которая обмела ее веником в пятом классе.