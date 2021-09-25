Во 2 выпуске "Холостячки" возможность пообщаться с главной героиней была у 16 мужчин, которые на первой вечеринке получили от нее бутоньерки. Но не со всеми Злата смогла найти общий язык. Участников, с которыми не видит будущего, она отпустила.

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Первым проект покинул Игорь, который самостоятельно изъявил такое желание. Мужчина заявил, что целенаправленно шел на "Холостячку" на такой срок. Злата узнала, что ранее он уже был участником реалити-шоу об отношениях на других телеканалах. По словам мужчины, таким образом он ищет свою любовь. Исполнительница не поверила ему и сказала, что больше не хочет общаться.



Игорь Присяжнюк покинул проект / Фото из инстаграма шоу "Холостячка"

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Злата Огневич также приняла решение попрощаться с Евгением. Мужчина любит, когда женщина первой проявляет инициативу, однако "Холостячка" уже была в таких отношениях и не хочет повторять их.

Евгений Селютин покинул проект / Фото из инстаграма шоу "Холостячка"

В 3 выпуске реалити-шоу "Холостячка" за сердце Златы Огневич продолжат бороться 14 мужчин. Кому из них удастся продолжить историю любви, а кого девушка отпустит навсегда – узнаем уже через неделю.