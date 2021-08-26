"Холостячка" 2 сезон: кто стал первым участником проекта
Источник:ютуб-канал "Холостячки"
Премьера 2 сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" состоится уже 17 сентября. Пока зрители нетерпеливо ждут 1 выпуск, творческие проекты рассказывают интересные подробности. Известно, что участие в новом сезоне примет врач и настоящий романтик – Роман Васильев.
Сотни украинских мужчин мечтали стать участниками "Холостячки" и бороться за сердце Златы Огневич. Однако удалось это далеко не всем.
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Первый участник "Холостячки"
Создатели проекта показали анонс, в котором рассекретили первого участника. Уже этой осенью покорять Злату будет врач по зову души и настоящий романтик – Роман Васильев. Мужчина появится перед главной "Холостячкой" страны на белом коне. Согласится ли Огневич стать его принцессой и даст первую бутоньерку – зрители узнают 17 сентября.
Роман Васильев / Фото СТБ
33-летний Роман родом из Николаева, но уже несколько лет живет в столице. В Киеве мужчина строит карьеру в хирургической стоматологии. Он обожает свою работу, поскольку помогает людям сохранять здоровье.
Роман имеет пример идеальных отношений – это его родители, которые женаты уже более 30 лет. Врач также мечтает о счастливой семье, в которой будут царить любовь и гармония.
Я полностью готов к тому, чтобы построить крепкую семью,
– заявил мужчина.
Роман Васильев / Фото СТБ
"Холостячка" 2 сезон: главное
- Во время пост-шоу 11 сезона "Холостяка" объявили, что новой "Холостячкой" станет Злата Огневич.
- 8 июня телеканал СТБ начал съемки нового сезона проекта.
- Позже исполнительница рассказывала, что в финале победителем хочет видеть рядом с собой умного и любящего мужчину с хорошим чувством юмора.
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- Ведущий шоу Григорий Решетник делился подробностями съемок, признаваясь, что этот сезон будет взрослым, красивым. Также он отмечал, что Злата влюблена и, возможно, в нескольких мужчин.
- Долгожданная премьера, где зрители увидят певицу Злату Огневич очень эмоциональной и страстной, состоится 17 сентября.