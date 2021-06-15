Хотя съемки "Холостячки" уже стартовали, и Злата Огневич познакомилась со всеми претендентами на свое сердце, она продолжает публично делиться личным и рассказывать, какого мужа ищет. Так, ранее певица фанатела от супергероев, а из публичных личностей ей импонирует бывший муж Ирины Шейк Брэдли Купер.

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"Мне нравился в детстве Супермен. Для меня это был герой, который прилетал и спасал Вселенную. А если брать среди мужчин, среди образов мужчин, мне нравится Брэдли Купер", – поделилась "Холостячка".

В свои 35 лет Злата Огневич ценит несколько иные черты в мужчинах. Ей важно, чтобы избранник имел острый ум, хорошее чувство юмора и был энергичным, так как она сама живет в бешеном ритме. Поэтому в финале романтического реалити-проекта "Холостячка" звезда выберет того, кто наделен именно этими качествами.

Я ценю в мужчинах чувство юмора, наличие интеллекта, любовь к своим родителям, потому что это о многом говорит, любовь к путешествиям, к жизни, чтобы он тоже обожал вести активный образ жизни,

– призналась Огневич.

Добавим, не менее важно для певицы, чтобы муж искренне уважал ее. Недавно она рассказала о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. У них была "итальянская семейка". Во время одной из ссор мужчина ударил Злату Огневич по лицу и ушел из дома. Тогда она поставила точку в отношениях, хоть тот вымаливал прощение на коленях.