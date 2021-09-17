"Холостячка-2": на сердце Златы Огневич претендует известный блогер

За день до грандиозной премьеры 2 сезона "Холостячка" стало известно имя еще одного участника. За сердце Златы Огневич будет бороться психолог, актер и блогер с почти 100-тысячной аудиторией – Роман Свечкоренко.

Как и в прошлом году с Ксенией Мишиной, продюсеры "Холостячки" раскрыли имена четырех участников задолго до первой вечеринки. В четверг, 16 сентября, стало известно, что компанию врачу, ресторатору, каскадеру и чемпиону Украины по фридайвингу составит известный блогер.

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Так, пятый участник "Холостячки" со Златой Огневич – Роман Свечкоренко. Ему 31 год. Он был женат на девушке Илоне, однако в начале 2020 года пара развелась. У Романа есть 7-летняя дочь Мия, которой он уделяет много времени.

Быть хорошим родителем – это проявлять свою любовь к ребенку через внимание. Ради дочери я перенесу или отменю любую встречу. Своего ребенка я всегда ставлю в приоритет,

– заявил Роман Свечкоренко.

Участник "Холостячки" Роман Свечкоренко с дочкой / Фото из инстаграма блогера

Последние четыре года мужчина посвятил психологии, поэтому считает себя специалистом в области "женского счастья". Он не только активно ведет личный профиль в инстаграме, но и разрабатывает онлайн-курсы и авторские мастер-классы.

Так, Роман настроен не только покорить главную "Холостячку" Злату Огневич, но и построить с ней крепкую семью.

"Для меня семья – это очень важно. И у меня вообще нет сомнений, что со Златой можно построить крепкие отношения. Уверен, у нас это получится", – заявил блогер.

Учаснтик "Холостячки" Роман Свечкоренко / Фото из инстаграма проекта

Участники 2 сезона шоу "Холостячка"