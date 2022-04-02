Жив, в строю: Андрей Хливнюк с "Бумбокса" вернулся в терроборону после ранения – фото
Источник:фейсбук Богдана Кутепова
Неделю назад, 26 марта, Андрей Хлывнюк попал под обстрел оккупантов. Ему осколком ранило лицо. В больнице солист "Бумбокса" провел несколько дней и снова взялся за оружие.
О возвращении Андрея Хлывнюка в ряды терробороны Киева сообщил журналист Богдан Кутепов. Он опубликовал фото музыканта в форме и с оружием. После ранения его выдает только пластырь на правой щеке и синяк под глазом.
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Позывной "Бумбокс". Жив, в строю. Хотя до недавнего времени боевой трехсотый. Счастливчик,
– с юмором подписал Богдан Кутепов.
Интересно, что сам Хлывнюк, за которого волновались тысячи фанатов и звездных коллег, не признается, что вернулся на службу.
Андрей Хлывнюк после ранения / Фото из фейсбука Богдана Кутепова
Что известно о ранении Андрея Хлывнюка
- С первых дней войны музыкант защищал Киев в составе оперативной группы ветеранов войны. 26 марта их колонна попала под минометный обстрел оккупантов, Хлывнюк получил ранение – осколок попал ему в правую щеку, под глаз.
- Лидеру "Бумбокса" оказали первую помощь, но положили в больницу. Он называл себя "трехсотым", но улыбался и благодарил за горы добрых слов.
- На больничном он даже успел исполнить свою мечту – пообщался со звездой Pink Floyd. Интересно, что 76-летний рокер Дэвид Гилмор сам инициировал видеозвонок Хлывнюку.