Пока Андрей Хлывнюк возвращается в форму после минометных обстрелов, коллеги по сцене продолжают его дело. Они из разных уголков Украины и мира перепели гимн Украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина", которому фронтмен "Бумбокса" дал новую жизнь.
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Среди звезд – Наталья Могилевская, Настя Каменских, Джамала, Иван Дорн, Оля Полякова, даже одевшая вышиванку, Надя Дорофеева, Павел Зибров, ХАС, Дмитрий Каднай. К ним присоединились и не поющие на большой сцене – ведущая Леся Никитюк, юморист Юрий Ткач и звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов.
Ролик заканчивается отрывком вирусного видео с маленьким Лео и словами Тины Кароль: "Доброго вечора, ми з України".
Музыкальная оборона в действии! Слава Украине! Слава нашим героям! Слава ВСУ,
– подписала Наталья Могилевская.
Звезды поют "Ой, у лузі червона калина": видео
Реакция сети на "Ой, у лузі червона калина" в исполнении звезд
- "Круто, сильно, певучая нация, лучшая во всем мире";
- "Любимые наши, спасибо вам, поднимаете дух";
- "Слушаю со слезами на глазах";
- "Класс, мурашки";
- "Бальзам на душу";
- "Шедевр, браво";
- "Вау, как круто".
Как "Ой, у лузі червона калина" стала вирусной
- Музыкант из Южной Африки заремиксил хит с Андреем Хлывнюком, поэтому украинская народная песня по-новому зазвучала на весь мир, ее услышали не менее 967 тысяч фолловеров The Kiffness.
- Наш друг-грузин Ладо Кучухидзе перепел "Ой, у лузі червона калина" на местном телевидении.
- Под нее выступали украинские фигуристы на чемпионате мира. После номера Александра Назарова и Сергей Никитин не удержали слез.