Культовые Guns N' Roses поддержали народ Украины в мировом турне: кадры с концерта

Знаменитая американская группа Guns N' Roses начала мировое турне. Свое выступление в Абу-Даби музыканты начали с песни, посвященной Украине.

Американская группа Guns N' Roses неоднократно поддерживала Украину раньше и снова продемонстрировала позицию на первом концерте мирового тура. На днях легендарные артисты выступили в Абу-Даби.

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Легендарные Guns N' Roses поддержали Украину

Мировое турне музыкантов началось песней Civil War, увидевшей свет в 1991 году. Теперь эту композицию группа посвящает народу Украины.

Во время выполнения трека на экране появлялись кадры войны в Украине – дома в огне, разрушенная инфраструктура и другие последствия террористических обстрелов.

Ночью в Абу-Даби легендарные Guns N' Roses начали свой мировой тур по солдауту и с песней, посвященной народу Украины. Спасибо за поддержку, легенды!

– высказались в Украинском обществе ОАЭ.

Видео с концерта:

Мировые звезды поддерживают Украину: последнее

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Scorpions на концерте в Берлине исполнили легендарную песню Wind of Changes, в которой упомянули Украину. Солист на сцене развернул украинский флаг.

Гарри Стайлз на концерте в Британии во время исполнения трека Sign of the Times прошелся по сцене с сине-желтым флагом.