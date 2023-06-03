Меседжем для помощи Украине звезда поделилась на своей странице Instagram, где более 14 миллионов подписчиков. Добавим, что в настоящее время в Киеве находится американский актер Миша Коллинз.

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Анджелина Джоли рассказала, что ее друг, британский фотограф-документалист Джайлз Дьюлей, сейчас тоже находится в Украине. По ее словам, именно он послал ей эти фото от украинских активистов и организаций.

Поэтому звезда призвала помогать Украине финансово.

Организации в Украине получили всего 0,003% средств, собранных за границей. Эта модель должна измениться в более прямую поддержку местных организаций. Это укрепляет гражданское общество, дает большее самоопределение местным общинам и гарантирует, что все средства от пожертвований направляются на поддержку местной экономики,

– заявила Джоли.

Актриса также привела несколько примеров украинских инициатив, нуждающихся в поддержке. Среди них – феминистическая инициатива "Марш женщин" во главе с Еленой Шевченко, а также благотворительная организация Casers. которая эвакуирует людей.

"Команда Casers эвакуирует людей каретами скорой помощи с передовой и деоккупированных территорий. Они проводят специализированную эвакуацию людей со сложными потребностями", – отметила Анджелина.

Напомним, что в мае 2022 года Анджелина Джоли лично приезжала в Украину. Она посетила Львов, где пообщалась с украинскими детьми, и даже скрывалась из бомбоубежища во время воздушной тревоги. После этого она еще больше увлеклась украинцами и не прекращала публичную поддержку Украины.