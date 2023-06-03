Владимир Зеленский собрал в своем кабинете послов фандрейзинговой платформы United24 – Андрея Шевченко, Александра Зинченко, британского фотографа-документалиста Джайлса Дьюли, потерявшего обе ноги и руку в Афганистане, и звезду сериала "Сверхъестественное" Мишу Коллинза. Он будет помогать Украине в направлении гуманитарного разминирования. В частности, с приобретением дефицитных машин для разминирования.

Важно Миша Коллинз увидел "русский мир" и нарвался на критику россиян: фото на фоне сгоревшей техники

Миша Коллинз встретился с Зеленским на Банковой

Это честь стоять рядом с украинским президентом и народом, но нам нужно, чтобы вы тоже стояли с нами,

– прокомментировал Миша Коллинз.

Он призвал фанов со всего мира помочь с разминированием гражданских территорий Украины, чтобы предотвратить тысячи бессмысленных смертей. Владимир Зеленский также прокомментировал встречу с актером "Сверхъестественного" и показал видео из Офиса Президента на Банковой.

"К команде послов фандрейзинговой платформы United24 присоединился американский актер Миша Коллинз. Миша Коллинз и Джайлз Дьюли активно поддерживают Украину с начала российского вторжения. Спасибо", – подчеркнул президент Украины.

Интересно, что после таких кадров россияне злятся и сыпят пропагандой в комментариях:

"Ну да, они войну начали, этого индивида на место президента посадили, комик в политике. Выходит очень большой анекдот, а мы виноваты, а они бедные несчастные";

"Знал бы он, как Зеля всех насильно в стране под обстрелами держит и засылает молодых пацанов под Бахмут";

"Да не переживайте, скоро он перестанет ее поддерживать, хайп поймает, наестся вдоволь и хватит";

"Миша, наши дороги разошлись";

"Очень жаль, Миша. Разочаровал. Отписка".

Что известно о визите Миши Коллинза в Украину