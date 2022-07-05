Группа The Rolling Stones во время исполнения песни Gimme Shelter показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, причиненных Россией на территории Украины. Впоследствии на табло взвился большой украинский флаг. Публика очень положительно отреагировала на символический жест рокеров.
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Следует отметить, что музыканты включают эти кадры на каждом своем концерте в рамках тура SIXTY.
The Rolling Stones поддержали Украину: видео онлайн
Относительно группы Guns N' Roses, то на стадионе Tottenham Hotspur Stadium организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были флаги, а зал и сцена подсвечивались желто-голубыми цветами.
Какие еще рок-группы поддерживали Украину последние месяцы
- Канадская рок-группа Billy Talent продаст гитару одного из участников, подписанную каждым из музыкантов. Так рокеры соберут средства в поддержку Украины, которые пожертвуют ООН, немецкий Красный Крест и другие благотворительные организации.
- Американская группа Metallica на протяжении двух месяцев в рамках кампании "Все в моих руках" собрала миллион долларов, которые пообещала передать организации World Central Kitchen – она помогает готовить пострадавших от войны украинцев. Также музыканты выступили вместе с украинцами The Hardkiss.
- Культовая немецкая группа Rammstein выразила поддержку Украине на одном из концертов. Артисты развернули украинский флаг на концерте в Цюрихе.
- Немецкая рок-группа Scorpions выступила в Кракове, где в зале развернули 50-метровые флаги Польши и Украины.