Американская группа Guns N' Roses неоднократно поддерживала Украину раньше и снова продемонстрировала позицию на первом концерте мирового тура. На днях легендарные артисты выступили в Абу-Даби.

Смотрите также Миша Коллинз опубликовал фото с Зеленским на Банковой в Киеве: россияне безумствуют от злости

Легендарные Guns N' Roses поддержали Украину

Мировое турне музыкантов началось песней Civil War, увидевшей свет в 1991 году. Теперь эту композицию группа посвящает народу Украины.

Во время выполнения трека на экране появлялись кадры войны в Украине – дома в огне, разрушенная инфраструктура и другие последствия террористических обстрелов.

Ночью в Абу-Даби легендарные Guns N' Roses начали свой мировой тур по солдауту и с песней, посвященной народу Украины. Спасибо за поддержку, легенды!

– высказались в Украинском обществе ОАЭ.

Видео с концерта:

Заметим, Guns N' Roses и раньше поддерживали Украину. Летом 2022 года на стадионе Tottenham Hotspur Stadium устроили организаторы сцену украинской символикой – на сцене были флаги, а зал и сцена подсвечивались желто-голубыми цветами.

Мировые звезды поддерживают Украину: последнее