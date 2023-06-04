Американський гурт Guns N' Roses неодноразово підтримував Україну раніше і знову продемонстрував позицію на першому концерті світового туру. Днями легендарні артисти виступили в Абу-Дабі.

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Легендарні Guns N' Roses підтримали Україну

Світове турне музикантів розпочалося піснею Civil War, що побачила світ 1991 року. Тепер цю композицію гурт присвячує народу України.

Під час виконання треку на екрані з'являлися кадри з війни в Україні – будинки у вогні, зруйнована інфраструктура та інші наслідки терористичних обстрілів.

Вночі в Абу-Дабі легендарні Guns N' Roses розпочали свій світовий тур солдаутом і з піснею, присвяченою народу України. Дякуємо за підтримку, легенди!

– висловилися в Українській громаді ОАЕ.

Відео з концерту:

Зауважимо, Guns N' Roses і раніше підтримували Україну. Влітку 2022 року на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium організатори прикрасили сцену українською символікою – на сцені були прапори, а зал та сцена підсвічувались жовто-блакитними кольорами.

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