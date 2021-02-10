Украинская группа Go_A уже через 3 месяца отправится в Роттердам, чтобы завоевать внимание зрителей Евровидения. Музыканты признались, что не ставят главную цель победить на конкурсе, а просто хотят достойно представить Украину на международной музыкальной арене.

Музыканты из этно-фольк-группы Go_A недавно презентовали песню "Шум", с которой в мае отправятся на Евровидение. О ней и подготовке к конкурсу в целом участники группы рассказали в новом интервью украинскому изданию.

К слову Евровидение-2021: какая страна получит победу

Go_A о песне "Шум" и Евровидение-2021

По словам участников группы, в этом году они станут первыми, кто поедет на конкурс полностью с украинской песней. Известно, что им нужно будет адаптировать композицию к формату Евровидения, впрочем основной посыл и язык исполнения должны остаться.

Мы вообще первые, кто едет на Евровидение с украинской песней. Тем более мы будем использовать украинские народные инструменты – свирель и дрымбу, а также аутентичный фольклор и мелодию,

– рассказал Игорь Диденчук.

Тарас Шевченко добавил, что проще было бы взять модный танцевальный бит и наложить на него народный вокал, но они к этому вопросу подошли по-другому: "Катя (вокалистка группы, – Showbiz 24) изучает фольклор на глубинном уровне и те песни, которые у нас есть – это фактически полный симбиоз современной музыки с древней. Каждый звук, каждый удар барабана и нота свирели несут свое значение ".

В основу композиции, по словам группы Go_A, положен магический обряд призвания весны и пробуждения всего живого, а именно традицию вести Шума.

Шум – это дух леса. Призвать зеленого Шума – значит призывать весну. Украинцы верили, что существуют темные и светлые силы. Темные силы не могут исчезнуть, и люди пытались их задобрить для того, чтобы жить в гармонии. Так и возникли проводы русалок, вождение Шума и другие традиции,

– рассказала Екатерина Павленко, солистка группы.

Она отметила, что в целом конкурс Евровидение очень изменил группу и у каждого из них теперь появилась искра для большого и лучшего. А еще они невероятно рады, что после 8 лет работы в коллективе у них теперь есть свой слушатель – как в Украине, так и в Европе.

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Напомним, что в прошлом году группа Go_A победила в Национальном отборе Украиной с песней Solovey. Впрочем, на главный конкурс в Роттердам музыканты так и не поехали из-за отмены конкурса во время пандемии. Событие перенесли на 2021 год с введением новых правил, среди которых – и презентация новой песни от каждого участника.