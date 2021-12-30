Грязь нашей земли, – Оксана Муха высказалась о "голодной тусе"
Источник:24 канал
В День памяти жертв Голодомора украинские блогеры устроили вечеринку, которая получила название "голодная туса". Украинская певица Оксана Муха поделилась, что не хотела бы, чтобы за этими блогерами следил ее сын.
Известная украинская певица Оксана Муха поделилась, что думает о "голодной тусе" и блогерах, которые устроили шумную вечеринку. Звезда осудила инстаграм-звезд за необдуманные действия.
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Оксана Муха о "голодной тусе"
Исполнительница рассказала 24 каналу, что блогеры, которые устроили шумную вечеринку – не понимают, что происходило и происходит в стране.
Мы, украинцы, тоже имеем кого стесняться. И это собственно те люди, которые не могут понять, что происходит в стране. Мы живем во времени войны, когда наши ребята отдают свою жизнь за нас. Мы свидетели смертей чьего-то ребенка, мамы, брата, папы. Это очень страшно. Не осознавать этого – это безумная ограниченность,
– подчеркнула звезда.
"А сколько мы потеряли до того? Цвет нашей нации истребляли. Очень больно осознавать, что среди украинцев есть такая грязь. Грязь нашей земли. Желаю им, чтобы на своем пути встречали только таких, как они, и не калечили чистые души. Пусть у них будет отдельный мир. Не хочу, чтобы мой ребенок был их зрителем", – подчеркнула она.
Оксана Муха / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
Что известно о "голодной тусе"
- 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, блогер Александр Залиско отпраздновал день рождения в эротической тематике Show bar. Действо происходило в Доме ученых. После множества публикаций и сторис блогеров осудили в сети, однако они реагировали на это со словами о том, что этот день не был траурным, а все вокруг резко стали "суперправильными".
- Впоследствии работу Дома ученых приостановили из-за нарушения карантинных норм на вечеринке, блогера Залиско вызвали в полицию, а также известные бренды начали отказываться от сотрудничества со всеми, кто был на празднике. Лишь тогда звезды инстаграма начали записывать сторис с извинениями.
- 3 декабря умер директор Дома ученых, что повлекло еще больший шквал критики в сети. Блогеры сочувствовали семье умершего, однако именинник Залиско не выдержал напряжения и попал в больницу.
- Сейчас лидеры мнений вернулись к привычному ритму жизни и продолжают публиковать заметки и сторис.