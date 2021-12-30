Грязь нашей земли, – Оксана Муха высказалась о "голодной тусе"

В День памяти жертв Голодомора украинские блогеры устроили вечеринку, которая получила название "голодная туса". Украинская певица Оксана Муха поделилась, что не хотела бы, чтобы за этими блогерами следил ее сын.

Известная украинская певица Оксана Муха поделилась, что думает о "голодной тусе" и блогерах, которые устроили шумную вечеринку. Звезда осудила инстаграм-звезд за необдуманные действия.

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Оксана Муха о "голодной тусе"

Исполнительница рассказала 24 каналу, что блогеры, которые устроили шумную вечеринку – не понимают, что происходило и происходит в стране.

Мы, украинцы, тоже имеем кого стесняться. И это собственно те люди, которые не могут понять, что происходит в стране. Мы живем во времени войны, когда наши ребята отдают свою жизнь за нас. Мы свидетели смертей чьего-то ребенка, мамы, брата, папы. Это очень страшно. Не осознавать этого – это безумная ограниченность,

– подчеркнула звезда.

Разговор с певицей Оксаной Мухой читайте в рамках проекта Интервью24

"А сколько мы потеряли до того? Цвет нашей нации истребляли. Очень больно осознавать, что среди украинцев есть такая грязь. Грязь нашей земли. Желаю им, чтобы на своем пути встречали только таких, как они, и не калечили чистые души. Пусть у них будет отдельный мир. Не хочу, чтобы мой ребенок был их зрителем", – подчеркнула она.



Оксана Муха / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Что известно о "голодной тусе"

, Оксана Муха также высказывалась о российской музыке, которой больше всего в рейтингах украинских стриминговых сервисов. "Украинцы – нация, которая не верит в себя, свои силы, не является самодостаточной. Люди не уважают друг друга, постоянно бежим куда-то за "стадным инстинктом". Нам нужно выждать, когда придет новая кровь и построит ту Украину, о которой мы сейчас мечтаем, но так и не смогли сделать", – говорила певица.