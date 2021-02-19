В конце ноября прошлого года бессменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник в третий раз стал отцом. Жена Кристина родила ему сына Александра. Звездный папочка признался, что воспитание троих детей – это работа, однако от нее он получает лишь удовольствие.

Несмотря на многочисленные съемки и новые проекты Григорий Решетник много времени проводит с женой и детьми. Он рассказал, что вечером успевает одинаково посвятить себя как старшим сыновьям – Ивану и Дмитрию, так и самому младшему – двухмесячному Александру.

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Григорий Решетник о вечере многодетного отца

Разница в возрасте более взрослых отпрысков ведущего невелика – Иван старше Дмитрия всего на четыре года. Поэтому у ребят схожие интересы. Вечером вместе с отцом они с восторгом собирают конструктор и раскрашивают раскраски. Тогда как с самым младшим Александром у шоумена другие развлечения.

Теплый семейный вечер, зацелую самого младшего и побегу собирать конструкторы со старшими. Многодетный папа – это работа, но радостная и увлекательная,

– подчеркнул Григорий Решетник.

Знаменитость показал трогательное фото с маленьким сыном. На фотографии, сделанной в большой гостиной с камином, он предстал в серой домашней кофте с малышом на руках. Мальчика, одетого в синий комбинезон, отец нежно целовал в щечку. Добавим, что лицо Александра ни Григорий Решетник, ни его жена-блогер Кристина пока не показывают.

Как Григорий Решетник проводит время с семьей: