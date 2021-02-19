Наприкінці листопада минулого року незмінний ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник втретє став батьком. Дружина Христина народила йому сина Олександра. Зірковий татко зізнався, що виховання трьох дітей – це робота, однак від неї він отримує лише задоволення.

Попри численні зйомки та нові проєкти Григорій Решетник багато часу проводить з дружиною і дітьми. Він розповів, що ввечері встигає однаково присвятити себе як старшим синам – Івану та Дмитру, так і наймолодшому – двомісячному Олександру.

До теми Григорій Решетник замилував мережу фотографією з трьома синами

Григорій Решетник про вечір багатодітного батька

Різниця у віці доросліших нащадків ведучого невелика – Іван старший за Дмитра всього на чотири роки. Тому в хлопців схожі інтереси. Ввечері разом з батьком вони з захватом збирають конструктор та розфарбовують розмальовки. Тоді як з наймолодшим Олександром у шоумена інші розваги.

Теплий сімейний вечір, зацілую найменшого та побіжу збирати конструктори зі старшими. Багатодітний тато – це робота, але радісна та захоплююча,

– наголосив Григорій Решетник.

Знаменитість показав зворушливе фото з крихітним сином. На світлині, зробленій у великій вітальні з каміном, він постав в сірій домашній кофті з малюком на руках. Хлопчика, одягненого в синій комбінезон, батько ніжно цілував у щічку. Додамо, що обличчя Олександра ані Григорій Решетник, ані його дружина-блогерка Христина наразі не показують.

Як Григорій Решетник проводить час з сім'єю: