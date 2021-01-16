Популярный украинский ведущий Григорий Решетник выходные проводит вместе с детьми. Он решил устроить прогулку и активный зимний отдых. Несколько часов звездная семья каталась на санках.

После того, как в Украине выпал снег, дети отправились на улицу, где наслаждаются катанием на санках и коньках. Не остаются в стороне и взрослые, которые также присоединяются к зимним развлечениям. В частности, Григорий Решетник на личной странице в инстаграме опубликовал серию ярких фото.

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Новые фото сыновей Григория Решетника

Ведущий решил выходной провести в семейном кругу. Он отправился на прогулку со старшими сыновьями – Дмитрием и Иваном. Ребята спускались с горки в одном из киевских парков, лежали на снегу, играли и получали удовольствие от такой зимы. Сыновья Григория очень активны, поэтому такой отдых им пришелся по душе.

Чтобы не заболеть, Иван и Дмитрий тепло оделись, ведь на улице не только выпал снег, но и достаточно холодно. Наступила настоящая зима, которая нравится и взрослым, и маленьким.

Во время развлечений Решетник сделал несколько забавных фотографий детей и показал самые яркие моменты этого замечательного январского дня.

Наконец настоящая зима! -10 градусов и много снега. Три часа горок, санок и детского счастья. А у вас выпал снег?

– написал в публикации звездный отец.

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