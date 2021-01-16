Настоящая зима: Григорий Решетник устроил прогулку с сыновьями – фото
Популярный украинский ведущий Григорий Решетник выходные проводит вместе с детьми. Он решил устроить прогулку и активный зимний отдых. Несколько часов звездная семья каталась на санках.
После того, как в Украине выпал снег, дети отправились на улицу, где наслаждаются катанием на санках и коньках. Не остаются в стороне и взрослые, которые также присоединяются к зимним развлечениям. В частности, Григорий Решетник на личной странице в инстаграме опубликовал серию ярких фото.
Смотрите также На санках: Наталка Карпа показала зимние развлечения с дочкой – яркие фото
Новые фото сыновей Григория Решетника
Ведущий решил выходной провести в семейном кругу. Он отправился на прогулку со старшими сыновьями – Дмитрием и Иваном. Ребята спускались с горки в одном из киевских парков, лежали на снегу, играли и получали удовольствие от такой зимы. Сыновья Григория очень активны, поэтому такой отдых им пришелся по душе.
Чтобы не заболеть, Иван и Дмитрий тепло оделись, ведь на улице не только выпал снег, но и достаточно холодно. Наступила настоящая зима, которая нравится и взрослым, и маленьким.
Во время развлечений Решетник сделал несколько забавных фотографий детей и показал самые яркие моменты этого замечательного январского дня.
Наконец настоящая зима! -10 градусов и много снега. Три часа горок, санок и детского счастья. А у вас выпал снег?
– написал в публикации звездный отец.
Для просмотра фото листайте вправо
Поделиться новостью