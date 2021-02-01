Ведущий шоу "Холостяк" и примерный семьянин Григорий Решетник устроил семейный уикенд в заснеженной столице. Вместе с детьми и женой Кристиной шоумен отправился в зимний парк развлечений.

Источник: Инстаграм Кристины Решетник

Компанию звездной семье составили родители Кристины, которые приехали в Киев из Ивано-Франковска.

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Семейные выходные Григория Решетника

Несмотря на насыщенный график и многочисленные съемки известный ведущий всегда находит время для прогулок с любимой и тремя сыновьями – Иваном, Дмитрием и самым младшим Александром. С семьей, тестем и тещей Григорий Решетник отправился в парк новогодних развлечений на ВДНХ. Вместе они наслаждались праздничной атмосферой, катались на санках и камерах, много фотографировались и развлекались со сказочными персонажами.

Для семейного отдыха знаменитости выбрали комфортные повседневные образы. Шоумен надел джинсы, пуховую куртку, теплые ботинки и серый шарф. Кристина предстала в длинном пальто, черных лосинах, угги и серой шапке. Она прогуливалась по столице без косметики. Старшие сыновья супругов надели яркие красные куртки.

Это были лучшие семейные выходные. Слава Богу за эти удивительные моменты с родителями,

– трогательно написала жена Решетника.



Григорий Решетник с женой Кристиной / Фото Instagram / @grisha_reshetnik

Жена Григория Решетника Кристина / Фото Instagram / @kristina_reshetnik

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