Украинский телеведущий Григорий Решетник обнародовал фотографию, где позирует с тремя сыновьями. Мужчина отметил, что они все очень харизматичные.

Несколько месяцев назад Григорий Решетник третий раз стал папой. Теперь он вместе с женой Кристиной многодетные родители и часто делятся с многотысячной аудиторией поклонников яркими моментами из семейной жизни.

Смотрите также Григорий Решетник провел выходные с семьей: яркие фото с женой и сыновьями

Новое фото Решетника с сыновьями

Ведущий позировал с сынами дома. Он обожает сыновей и счастлив, что имеет возможность воспитывать троих богатырей. Старшие ребята – Иван и Дмитрий задумчиво смотрели в сторону от камеры. Маленького Александра Григорий держал на руках, нежно прижав к себе.

На лице у Решетника сияла улыбка. Он счастлив, ведь после насыщенных рабочих дней дома его ждет большая семья. Жена и сыновья скучают по нему, стремятся больше времени проводить вместе.

"Все они разные, но каждый очень харизматичный", – трогательно написал в публикации звездный отец.



Григорий Решетник с тремя сыновьями / Фото с инстаграма Григория Решетника

В комментариях подписчики Григория оставляют много комплиментов и выражают свое восхищение. Такая фотография изрядно понравилась им.