Григорий Решетник очаровал сеть фотографией с тремя сыновьями
Украинский телеведущий Григорий Решетник обнародовал фотографию, где позирует с тремя сыновьями. Мужчина отметил, что они все очень харизматичные.
Источник:инстаграм Григория Решетника
Несколько месяцев назад Григорий Решетник третий раз стал папой. Теперь он вместе с женой Кристиной многодетные родители и часто делятся с многотысячной аудиторией поклонников яркими моментами из семейной жизни.
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Новое фото Решетника с сыновьями
Ведущий позировал с сынами дома. Он обожает сыновей и счастлив, что имеет возможность воспитывать троих богатырей. Старшие ребята – Иван и Дмитрий задумчиво смотрели в сторону от камеры. Маленького Александра Григорий держал на руках, нежно прижав к себе.
На лице у Решетника сияла улыбка. Он счастлив, ведь после насыщенных рабочих дней дома его ждет большая семья. Жена и сыновья скучают по нему, стремятся больше времени проводить вместе.
"Все они разные, но каждый очень харизматичный", – трогательно написал в публикации звездный отец.
Григорий Решетник с тремя сыновьями / Фото с инстаграма Григория Решетника
В комментариях подписчики Григория оставляют много комплиментов и выражают свое восхищение. Такая фотография изрядно понравилась им.
- Хорошие!
- Человечки!
- Счастья вам!
- Какие классные!
- Сыночки чудесные!
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