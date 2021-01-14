Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник продолжает наслаждаться отдыхом с семьей. Мужчина поделился яркими фотографиями, на которых позирует вместе с детьми, где они изображены в костюмах суперменов и Санта Клауса.

Григорий Решетник все праздники проводит в семейном кругу. Недавно он в третий раз стал отцом, поэтому старается как можно больше времени провести с новорожденным сыном, наблюдать за тем, как он растет и изучает все. Конечно, мужчина также играет и со старшими сыновьями. На личной странице в инстаграме Григорий поделился несколькими яркими совместными фотографиями.

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Григорий Решетник с сыновьями

Старшие сыновья Григория и его жены Кристины предстали перед камерой в костюмах супергероев. Ребята эффектно позировали, очаровали сеть своей харизматичностью. А на руках Решетник держал самого маленького сынишку Александра. Малыша одели в костюм Санта Клауса. Это невероятно красивый образ, который изрядно пришелся по душе поклонникам звездного папаши.

Сам Григорий надел шапочку Эльфа, что выглядело очень смешно и забавно. Ведущий искренне улыбался, получал удовольствие от прекрасного момента и наслаждался последними днями новогодне-рождественских праздников.

Я и мои супермены поздравляем вас со Старым Новым годом! Будьте защищены и счастливы! Или мы придем на помощь,

– написал в публикации Григорий.

Григорий Решетник с сыновьями / Фото из инстаграма Григория Решетника

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото из инстаграма Григория Решетника

Григорий Решетник с сыновьями / Фото из инстаграма Григория Решетника

Григорий Решетник с сыновьями / Фото из инстаграма Григория Решетника