Выглядит по-детски, – Григорий Решетник о конфликтах между "Холостяком" Алексом и участницами

Ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник прокомментировал разборки между Алексом Топольским и финалистками – Катей, Сашей и другими участниками. Он поделился, почему конфликты его удивили.

Ведущий "Холостяка" и "Холостячки" Григорий Решетник признался, что не ожидал конфликтов и споров между героем шоу и его участниками. И хотя Алекс и Катя якобы остались в хороших отношениях после разрыва, победительница неоднократно признавалась в разочаровании, а финалистка Саша Мудрая поскандалила с бизнесменом в сети.

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Григорий Решетник о разборках после "Холостяка"

Ведущий романтического шоу признался, что ведет проект уже 12 лет, и к этому сезону реакция участниц и участников была гораздо более сдержанной.

Но поскольку у нас был большой перерыв, прошел год после съемок, возможно, они соскучились по эмоциям или кто-то изменил свое мнение по тем или иным вопросам, у кого-то, возможно, появились какие-то новые надежды, домыслы, потому и начали делиться своими мыслями столь эмоционально,

– поделился Решетник.



Решетник с Алексом и Катей / Фото из инстаграма шоумена

"Но одновременно меня это очень радует, потому что еще раз доказывает, что "Холостяк" – это реальная жизнь, это настоящие эмоции без сценариев, где каждый имеет право на свое мнение".

Решетнику также вспомнили публикации Топольского о том, что Саша Мудрая якобы спустила на него балийских собак.

"Я не успеваю за всем следить, но порой, правда, это немного по-детски выглядит, как по мне. Однако лучше обоим сейчас прожить определенные эмоции и повзрослеть. Единственное – хочу, чтобы они были добрее друг к другу, помнили и уважали тот путь, который вместе прошли в проекте, и ни в коем случае не переходили к еще большим обвинениям друг друга. Потому что меня немного огорчает".

Другие ссоры Топольского с девушками

, после выпуска последних серий проекта Алекс Топольский опубликовал иронические фото, на которых просит Сашу Мудру не травить на него балийских собак. Он попросил девушку проявить достоинство, перестать унижать Катю и принять поражение. Саша тогда ответила ему, назвав попытки "Холостяка" привлечь к себе внимание – жалкими.

Конфликт Алекса с победительницей Катей произошел после постшоу, когда Лозовицкая назвала истинные причины их разрыва. "Холостяк" писал, будто он стал инициатором расставания, а Катя утверждала обратное.

К тому же почти все участницы остались в плохих отношениях с Алексом Топольским: