Юля Кавчук, выбывшая в 5 выпуске "Холостяка", призналась, что на шоу ее раздражало много моментов. Однако самым абсурдным она считает то, что Алекс играл на камеру. На свидании он был собой, а на церемониях говорил то, что писали ему сценаристы.

К теме Чувства умирали, – интервью с Катей Лозовицкой об Алексе, сплетнях и карьере после "Холостяка"

Участница "Холостяка" заявила, что Алексу диктовали текст

Человек актерище. У нас с Катей было первое парное свидание. Всё было хорошо, все супер. Он очень хорошо относился, мне так показалось. При встрече он не говорит, что что-то не так. Здесь церемония, и я рассчитываю на то, что спокойно получу розу, а он выдает: "Но меня смущает твоя неуверенность". В ухо ему диктуют… Честно, я уже тогда хотела идти домой,

– поделилась девушка.

Она даже пристыдила Алекса за неискренность, когда уходила из проекта. "Когда я уже садилась в лимузин, он сказал: "Все классно, всегда с тобой было хорошо". А я ему: "А мне было хорошо, когда у тебя не было "уха", – вспомнила Юлия Кавчук.

Юля Кавчук с Алексом на "Холостяке" / Фото СТБ

Более того, участница "Холостяка" заявила, что редакторы придумали вместо Алекса Топольского три причины, почему в 5 выпуске должна уйти именно она. Кто-то из команды даже приплел то, что на первом курсе университета Юля снималась в шоу "Кто против блондинок?":

"Я сомневаюсь в том, что тебе нужен этот проект. Я не знаю, кто против блондинок...";

"Ты говорила, что ты хочешь, во-первых, МВА, во-вторых, свой ресторан, и только на третье место поставила семью, а для меня важна только семья";

"Ты такая неуверенная в себе".

Напомним, Юля Кавчук не впервые "разносит" Топольского из-за поведения на "Холостяке". Она говорила, что Алекс даже не поздоровался с ней на завтраке в отеле в Дубае, после того, как отправил домой со свидания. В то время как с ведущим Григорием Решетником они "пообщались и посмеялись".