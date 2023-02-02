Победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая отреагировала на заявления Алекса Топольского по поводу их отношений и расставания. Он на днях дал интервью, в котором назвал причины разрыва – будто с Катей нельзя было поговорить на серьезные темы.

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Катя Лозовицкая об интервью Алекса

Екатерина Лозовицкая после выхода интервью Алекса Топольского опубликовала инстаграм-сториз, в которой обратилась к подписчикам. Слова бывшего девушка назвала "ложью и лицемерием".

Друзья, можете меня не отмечать на новом интервью сами знаете кого. По тем нарезкам, которые я видела – новый поток лжи и лицемерия. Даже не хочу тратить время и смотреть полную версию. Разочарований с меня достаточно,

– написала победительница шоу.



Катя об интервью Алекса / Фото из инстаграм-сториз

Добавим, что все комментарии Кати по поводу отношений с "Холостяком" Алекса удивили и обидели. Он предполагает, что девушка хотела хайпонуть.

"Я не мог поверить, что Катя способна на такое. Мне в тот момент было больно. Если это была ее цель, она достигла ее. Если она хотела хайпонуть, собрать лайки и создать критику против меня, ей это тоже удалось. Хотя первый месяц после пост-шоу у нас были дружеские отношения. Она наверняка точила нож на меня и все планировала. Я разочарован", – говорил Топольский.

Заметим, что Алекс Топольский откровенно отвечал на вопрос об их интимной жизни после шоу. "Холостяк" признался, что было бы странно, если бы через месяц отношений у него с Катей не было секса. Впрочем, он отказался рассказывать, не интимные ли отношения стали причиной разрыва.