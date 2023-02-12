Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал Григорию Решетнику, изменилась ли его любимая после участия в "Холостяке". Как оказалось, Светлана Готочкина принимала участие в 4 сезоне шоу в 2014 году, когда главным героем был Константин Евтушенко. Однако девушка покинула проект после первой вечеринки.

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Девушка Цимбалюка – экс-участница "Холостяка"

Во время интервью Григорий Решетник показал Тарасу Цимбалюк архивные кадры со Светланой на телевидении. Он спросил, изменилась ли девушка с того времени.

Время пошло ей на пользу. Она помолодела лет десять. Может это видео из будущего? Так она мне сама говорит: "Боже, посмотри, какой ужас",

– поделился актер.



Светлана Готочкина в "Холостяке" / Скриншот с видео

Тарас Цымбалюк признался, что скрывать личную жизнь – совместное решение пары. "На этом этапе мы хотим, чтобы не так много внимания уделялось нашей паре. Такая банальная фраза: счастье любит тишину".

Добавим, после нескольких месяцев отношений Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина не планируют съезжаться. Актер признался, что пока не планирует погружаться в семейную жизнь, он наслаждается совместным временем с любимой.

Тарас встречался еще с одной участницей "Холостяка"

Интересно, что Тарас Цымбалюк общался еще с одной участницей "Холостяка" - Викторией Варлей. Однако этот роман продолжался с 2015 по 2017 год. После разрыва они остались друзьями.

После того как Виктория засветилась на шоу "Холостяк", ее фото прокомментировал Тарас Цымбалюк. Он шутливо написал, что Вика вроде бы наврала об их отношениях, и добавил: "Жаль, что тебя выгонят в третьем эфире". Впоследствии актер объяснил, что так решил поддержать подругу и подогреть к ней интерес.