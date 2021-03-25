Украинский телеведущий Григорий Решетник воспитывает троих сыновей. Вместе с ними он посмотрел футбольный матч и болел за Украину.

Григорий Решетник – один из самых популярных отцов в украинском шоу-бизнесе. Он часто публикует в сети фотографии, где позирует с детьми. Такие публикации вызывают большой интерес у многотысячной аудитории подписчиков ведущего.

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Григорий Решетник смотрел футбол с сыновьями

Ведущий распространил в своем инстаграме милый кадр. Он лежал на диване и отдыхал после насыщенного рабочего дня. Вместе с Григорием отдыхали сыновья – Дмитрий, Иван и Александр.

Маленький Сашка лежал на старшем брате Иване, опершись на папу. Все мило улыбались и смотрели в камеру. Папа с сыновьями наслаждались просмотром футбольного матча с участием сборной Украины.

Решетник обожает проводить время с семьей, поэтому после работы старается как можно быстрее попасть домой, к родным.

Смотрим футбол. Болеем за Украину,

– написал под фото Решетник.

Звездные родители и их дети: