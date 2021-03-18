Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился новым фото с младшим сыном Александром. Недавно звездный папа впервые показал его лицо и теперь распространяет общие фотографии.

Несмотря на насыщенный рабочий график Григорий Решетник всегда находит время для семьи. Он часто проводит выходные с детьми, организовывает совместные путешествия и распространяет красивые фотографии.

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Новое фото Григория Решетника с сыном

Ведущий опубликовал в своем инстаграме фотографию, где держит маленького Александра на руках. Селфи Григорий сделал в автомобиле. Вероятно, мужчина ждал с малышом жену Кристину.

Саша изображен на снимке в голубой спортивной кофте. Решетник одел ему капюшон, что придало фотографии особый шарм. Видно, что ведущий наслаждается каждым моментом, который удается провести с сыновьями.

"Папа и сын", – трогательно подписал фото Григорий, добавив емоджи в виде синего сердечка.

В комментариях сторонники оставляют много приятных слов и отмечают, что Александр похож на своего папу.